Паромы в порту Курык будут обрабатывать в полтора раза быстрее
После модернизации инфраструктуры время обработки железнодорожных паромов сократилось с 18 до 12 часов.
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В порту Курык завершили модернизацию подъемно-переходных мостов ППМ-1 и ППМ-2. Обновление позволило ускорить обработку паромов и увеличить количество вагонов, которые могут перевозиться за один рейс, рассказали в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».
После реконструкции время обработки железнодорожных паромов сократилось на шесть часов — с 18 до 12 часов. Автомобильные паромы теперь обслуживаются за шесть часов вместо прежних десяти.
Одновременно увеличилась вместимость железнодорожных паромов: если ранее они могли перевозить до 40 вагонов, то теперь показатель вырос до 48.
В КТЖ считают, что модернизация позволит увеличить объем перевозок через порт, повысить его пропускную способность и ускорить обработку грузов.
Обновленная инфраструктура также должна усилить роль порта Курык в Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ), который связывает Китай и страны Центральной Азии с европейскими рынками через Каспийское море.
Развитие порта продолжается в рамках более масштабных планов. Ранее сообщалось о намерении вложить $1 млрд в строительство многофункционального портового комплекса «Курык».
Проект предусматривает создание перегрузочно-логистического хаба на восточном побережье Каспийского моря. В его состав войдут семь новых причалов, склады, логистические объекты, железнодорожные и автомобильные подъездные пути.
Также планируется внедрение цифровых систем управления грузопотоками, включая платформу TOS и EDI-интеграцию.
Таким образом, модернизация ППМ-1 и ППМ-2 стала одним из этапов масштабного расширения транспортных возможностей порта Курык и его дальнейшей интеграции в международные логистические маршруты.
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