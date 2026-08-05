Партия «Әділет» обсудила с жителями ЗКО вопросы энергетики, жилья и молодежной политики

Республиканский предвыборный штаб партии провел в Уральске встречи с жителями, трудовыми коллективами, представителями культуры и молодежью, представив ключевые положения своей предвыборной программы.

Предвыборный штаб партии «Әділет» продолжил серию предвыборных встреч в Западно-Казахстанской области. Кандидаты в депутаты Учредительного собрания встретились с жителями региона, трудовыми коллективами, представителями бизнеса, творческой интеллигенции и молодежью.

Рабочая поездка началась со встречи в Дворце культуры молодежи города Уральска. Жители задали вопросы, касающиеся развития энергетики, модернизации коммунальной инфраструктуры, поддержки сельских населенных пунктов, создания новых рабочих мест и повышения доступности жилья.

Член Республиканского предвыборного штаба Ренат Бектуров отметил, что одним из приоритетов программы партии является комплексная модернизация энергетического и коммунального секторов. По его словам, в рамках национального проекта до 2030 года планируется строительство и модернизация 86 тысяч километров инженерных сетей.

Затем кандидаты встретились с трудовыми коллективами Уральского трансформаторного завода и филиала компании «QAZAQGAZ AIMAQ». В ходе встреч обсуждались вопросы модернизации производства, поддержки отечественных производителей и повышения надежности инженерной инфраструктуры. Сотрудники предприятий обратили особое внимание на проблему доступности жилья для молодых специалистов и семей.

Представители партии сообщили, что программа предусматривает расширение механизмов приобретения жилья через аренду с последующим выкупом, совершенствование жилищных программ, а также участие работодателей в обеспечении сотрудников жильем.

Рабочая поездка продолжилась встречей с представителями сферы культуры и креативных индустрий в Дворце искусств «Атамекен», а затем – с молодежью в спортивном комплексе «Жайық Арена». В ходе обсуждения были затронуты вопросы расширения грантовой поддержки волонтерских инициатив, запуска региональных ипотечных программ для работающей молодежи, содействия занятости молодых людей, а также дальнейшей реализации проекта «С дипломом – в село».

Член Республиканского предвыборного штаба Юлия Кучинская подчеркнула, что подобные встречи позволяют услышать предложения жителей регионов и учитывать их при реализации программы партии.

По информации партии, ранее представители Республиканского предвыборного штаба также провели встречи с жителями Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской и Улытауской областей.