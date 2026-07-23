Партия «Әділет» открыла республиканский предвыборный штаб и начала агитационную кампанию
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Партия «Әділет» официально приступила к предвыборной кампании по выборам депутатов Курултая. По всей стране начали работу 20 региональных, 226 территориальных штабов и около 30 тысяч доверенных лиц партии, передает BAQ.KZ.
Республиканский предвыборный штаб открылся в Астане. Церемония впервые прошла в цифровом формате - ее провел ИИ-модератор. В мероприятии приняли участие кандидаты в депутаты Курултая, руководители региональных штабов, представители молодежного крыла и первичных партийных организаций.
Переход к активной фазе кампании
Председатель партии Айбек Дадебай заявил, что подготовительный этап завершен и партия начинает работу с избирателями во всех регионах страны.
По его словам, партия связывает свое развитие с курсом политических реформ и намерена строить работу, опираясь на мнение граждан и запросы общества.
С чем партия идет на выборы
Партия участвует в выборах с программой «Әділетті болашақ үшін» («Во имя справедливого будущего»), которая включает семь стратегических целей и десять ключевых направлений развития страны.
Среди приоритетов названы:
- закон и порядок;
- эффективные государственные институты;
- развитие регионов;
- цифровое государство;
- конкурентная экономика;
- социальная поддержка;
- развитие человеческого капитала;
- формирование новой общественной культуры;
- экологическая инициатива «Таза Қазақстан»;
- укрепление роли Казахстана как ответственной средней державы.
По словам Айбека Дадебая, программа основана на предложениях граждан и ориентирована на долгосрочное развитие страны.
Более 21 тысячи встреч с избирателями
В период избирательной кампании партия планирует провести свыше 21 тысячи мероприятий по всему Казахстану. Кандидаты, доверенные лица и представители штабов встретятся с трудовыми коллективами, предпринимателями, молодежью и общественными организациями как в крупных городах, так и в сельских населенных пунктах.
В партийный список «Әділет» для участия в выборах депутатов Курултая вошли 186 кандидатов, из которых 72 женщины и 114 мужчин. Средний возраст кандидатов составляет 45 лет.
Среди претендентов — представители юридической сферы, науки, предпринимательства, образования, здравоохранения, цифровых технологий, сельского хозяйства, промышленности, культуры и общественного сектора.
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