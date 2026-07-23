Партия «Әділет» открыла республиканский предвыборный штаб и начала агитационную кампанию

Партия «Әділет» официально приступила к предвыборной кампании по выборам депутатов Курултая. По всей стране начали работу 20 региональных, 226 территориальных штабов и около 30 тысяч доверенных лиц партии, передает BAQ.KZ.

Республиканский предвыборный штаб открылся в Астане. Церемония впервые прошла в цифровом формате - ее провел ИИ-модератор. В мероприятии приняли участие кандидаты в депутаты Курултая, руководители региональных штабов, представители молодежного крыла и первичных партийных организаций.

Переход к активной фазе кампании

Председатель партии Айбек Дадебай заявил, что подготовительный этап завершен и партия начинает работу с избирателями во всех регионах страны.

По его словам, партия связывает свое развитие с курсом политических реформ и намерена строить работу, опираясь на мнение граждан и запросы общества.

С чем партия идет на выборы

Партия участвует в выборах с программой «Әділетті болашақ үшін» («Во имя справедливого будущего»), которая включает семь стратегических целей и десять ключевых направлений развития страны.

Среди приоритетов названы:

закон и порядок;

эффективные государственные институты;

развитие регионов;

цифровое государство;

конкурентная экономика;

социальная поддержка;

развитие человеческого капитала;

формирование новой общественной культуры;

экологическая инициатива «Таза Қазақстан»;

укрепление роли Казахстана как ответственной средней державы.

По словам Айбека Дадебая, программа основана на предложениях граждан и ориентирована на долгосрочное развитие страны.

Более 21 тысячи встреч с избирателями

В период избирательной кампании партия планирует провести свыше 21 тысячи мероприятий по всему Казахстану. Кандидаты, доверенные лица и представители штабов встретятся с трудовыми коллективами, предпринимателями, молодежью и общественными организациями как в крупных городах, так и в сельских населенных пунктах.

В партийный список «Әділет» для участия в выборах депутатов Курултая вошли 186 кандидатов, из которых 72 женщины и 114 мужчин. Средний возраст кандидатов составляет 45 лет.

Среди претендентов — представители юридической сферы, науки, предпринимательства, образования, здравоохранения, цифровых технологий, сельского хозяйства, промышленности, культуры и общественного сектора.