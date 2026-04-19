Партия «Әділет» озвучила свои амбиции

В Казахстане заявлено о создании новой политической партии «Әділет», которая, по словам инициаторов, должна стать политической опорой реформ и идеи «Справедливого Казахстана», передает BAQ.KZ.

Как отмечают представители инициативной группы, решение о создании партии связано с принятием Новой Конституции и необходимостью консолидации граждан, поддерживающих её реализацию. Основными ценностями организации названы справедливость, патриотизм, трудолюбие, ответственность и прогресс.

«Мы хотим воспользоваться этой возможностью и консолидировать усилия всех ответственных граждан для строительства и укрепления Справедливого Казахстана», — говорится в позиции инициаторов.

По их словам, целевая аудитория партии — это граждане, поддержавшие конституционные реформы, а также представители науки, образования, культуры, бизнеса, трудовые коллективы и молодежь.

Отвечая на вопрос о политической позиции, представители «Әділет» заявили, что партия будет ориентирована на поддержку реализации реформ.

«Мы партия Новой Конституции. Мы создаемся, чтобы обеспечить полную и неукоснительную имплементацию реформ, определенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым», — отмечается в заявлении.

Учредительный съезд партии запланирован на начало мая. В ближайшее время также планируется запуск онлайн-платформы, через которую граждане смогут подать заявку на вступление в партию в электронном формате.