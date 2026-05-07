Партия «Әділет» поддерживает продвижение политических принципов Президента Токаева

В Казахстане недавно созданная партия «Әділет» заявила о поддержке продвижения политических принципов Главы государства Токаева, передает BAQ.KZ.

Об этом после учредительного съезда партии в кулуарах сообщил управляющий Международного финансового центра «Астана», член руководящей группы партии Ренат Бектуров.

По словам Бектурова, партия «Әділет» не рассматривает себя как инструмент политического противостояния и намерена сосредоточиться на собственных программных целях и идеологии.

«Конечно, как новая партия, мы прежде всего хотим рассказать о себе. Мы всегда считаем плюрализм мнений и многопартийность позитивным явлением. Поэтому, вместо того чтобы комментировать других, считаем правильным говорить о партии “Әділет”, наших ценностях и направлениях. Как я уже говорил ранее, мы не стремимся к конфронтации и не рассматриваем никого в качестве конкурентов», — заявил Ренат Бектуров.

Он отметил, что особенностью партии является, прежде всего, поколение её инициаторов и сторонников. По его словам, их мировоззрение сформировалось в период независимого Казахстана.

«Мировоззрение большинства из нас сформировалось в независимом Казахстане. Мы живём с этими ценностями и хотим перейти к новому этапу развития Справедливого Казахстана. Сегодня часто говорится о том, что труд должен цениться, должна работать меритократия, а в основе системы должны лежать закон и порядок. Каждый человек должен иметь доступ к справедливости. Именно в этом мы видим главную особенность нашей партии», — сказал Бектуров.

По его мнению, партия будет строить свою работу на принципах справедливости, ответственности и развития. Также она поддерживает необходимость продолжения реформ, в том числе в правоохранительной системе.

