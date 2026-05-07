  • Главная
  • Новости
  • Партия «Әділет» поддерживает продвижение политических принципов Президента Токаева

Партия «Әділет» поддерживает продвижение политических принципов Президента Токаева

По словам представителей партии, новая политическая организация делает акцент не на противостоянии, а на принципах справедливости, закона и ответственности.

Сегодня 2026, 14:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 14:31
Сегодня 2026, 14:31
148

В Казахстане недавно созданная партия «Әділет» заявила о поддержке продвижения политических принципов Главы государства Токаева, передает  BAQ.KZ.

Об этом после учредительного съезда партии в кулуарах сообщил управляющий Международного финансового центра «Астана», член руководящей группы партии Ренат Бектуров.

По словам Бектурова, партия «Әділет» не рассматривает себя как инструмент политического противостояния и намерена сосредоточиться на собственных программных целях и идеологии.

«Конечно, как новая партия, мы прежде всего хотим рассказать о себе. Мы всегда считаем плюрализм мнений и многопартийность позитивным явлением. Поэтому, вместо того чтобы комментировать других, считаем правильным говорить о партии “Әділет”, наших ценностях и направлениях. Как я уже говорил ранее, мы не стремимся к конфронтации и не рассматриваем никого в качестве конкурентов», — заявил Ренат Бектуров.

Он отметил, что особенностью партии является, прежде всего, поколение её инициаторов и сторонников. По его словам, их мировоззрение сформировалось в период независимого Казахстана.

«Мировоззрение большинства из нас сформировалось в независимом Казахстане. Мы живём с этими ценностями и хотим перейти к новому этапу развития Справедливого Казахстана. Сегодня часто говорится о том, что труд должен цениться, должна работать меритократия, а в основе системы должны лежать закон и порядок. Каждый человек должен иметь доступ к справедливости. Именно в этом мы видим главную особенность нашей партии», — сказал Бектуров.

По его мнению, партия будет строить свою работу на принципах справедливости, ответственности и развития. Также она поддерживает необходимость продолжения реформ, в том числе в правоохранительной системе.

Напомним, ранее в столице состоялся учредительный съезд партии «Әділет». 
 

Самое читаемое

Наверх