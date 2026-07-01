Партия "Әділет" подготовит пакет предложений по развитию горно-металлургической отрасли

Предложения бизнеса, озвученные на заседании Делового совета партии "Әділет", планируют включить в пакет инициатив по развитию горно-металлургического комплекса Казахстана, передает BAQ.KZ.

На площадке Делового совета партии "Әділет" председатель партии Айбек Дадебай встретился с руководителями горно-металлургических предприятий, представителями государственных органов и отраслевых ассоциаций. Участники обсудили развитие отрасли, переработку сырья внутри страны, привлечение инвестиций, подготовку инженерных кадров и модернизацию производств.

Открывая встречу, Айбек Дадебай отметил, что Казахстан обладает большими запасами полезных ископаемых, однако важно не только добывать сырье, но и развивать собственное производство.

"Это не только экономический вопрос. Это вопрос справедливости. Богатство земли должно конвертироваться в богатство людей. Именно поэтому партия "Әділет" полностью поддерживает стратегический курс Президента на развитие глубокой переработки, строительство новых производств и наращивание выпуска продукции высоких переделов", – сказал он.

По его словам, пока Казахстан экспортирует сырье и закупает готовую продукцию, произведенную из этого же сырья, основная добавленная стоимость, новые предприятия и рабочие места создаются за пределами страны.

Отрасль обеспечивает около 8% ВВП

Председатель правления АО "НГК "Тау-Кен Самрук"" Нариман Абсаметов отметил, что горно-металлургический комплекс остается одной из ключевых отраслей экономики. По итогам прошлого года отрасль обеспечила около 8% валового внутреннего продукта Казахстана. Объем произведенной продукции превысил 14 трлн тенге, а экспорт составил 21,4 млрд долларов.

По словам Абсаметова, доступ к редким и редкоземельным металлам сегодня становится одним из факторов глобальной конкурентоспособности государств, а Казахстан обладает серьезным потенциалом в этой сфере.

Что предложили представители бизнеса

Во время обсуждения участники подняли несколько вопросов, которые, по их мнению, требуют решения.

Исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец обратил внимание на железнодорожные перевозки. Он отметил, что для отрасли они имеют стратегическое значение, и предложил пересмотреть подходы к распределению доходов от транзитных перевозок.

Председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Оскенали подчеркнул, что дальнейшее развитие отрасли невозможно без постоянного диалога между государством и бизнесом.

"Уверен, что Деловой совет партии "Әділет" станет эффективной площадкой для выработки инициатив, направленных на развитие отечественной промышленности и укрепление экономики Казахстана", – сказал он.

Генеральный директор АО "Qarmet" Вадим Басин рассказал о модернизации предприятия и отметил, что развитие производства невозможно без инвестиций не только в оборудование, но и в безопасность работников и подготовку кадров.

"Для промышленного сектора справедливость – это когда труд человека уважается. Когда предприятие развивается, но не за счет безопасности. Когда инвестиции идут не только в оборудование, но и в людей", – подчеркнул Вадим Басин.

Предложения оформят в единый пакет инициатив

Подводя итоги встречи, Айбек Дадебай сообщил, что все предложения, озвученные представителями бизнеса, отраслевых ассоциаций и экспертного сообщества, будут собраны и систематизированы.

По его словам, на их основе партия подготовит единый пакет инициатив по развитию горно-металлургического комплекса.

"Сегодня прозвучало много конкретных и действительно важных предложений. Каждое из них будет рассмотрено, систематизировано и станет частью дальнейшей работы Делового совета. Наша задача – чтобы диалог между бизнесом и государством продолжался на ежедневной основе", – отметил председатель партии.

В завершение заседания новым членам партии "Әділет" вручили партийные билеты.