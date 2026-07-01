Партия "Әділет" подготовит пакет предложений по развитию горно-металлургической отрасли
Сегодня 2026, 13:30
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