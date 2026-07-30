Безопасность труда и новые рабочие места: «Әділет» представила промышленную программу

Республиканский предвыборный штаб партии «Әділет» представил промышленный блок своей предвыборной программы во время встречи с трудовым коллективом металлургического комбината АО «Qarmet» в Карагандинской области.

Во встрече приняли участие председатель партии Айбек Дадебай, кандидаты в депутаты Курултая и сотрудники предприятия. Основными темами обсуждения стали промышленная безопасность, модернизация производств, повышение заработной платы, подготовка кадров и развитие индустриальных городов.

Безопасность труда и развитие промышленности

Во время встречи директор по охране труда и безопасности Стального департамента АО «Qarmet» Бауыржан Альжанов поднял вопрос высокого уровня производственного травматизма и поинтересовался, какие меры партия предлагает для повышения безопасности на предприятиях.

Представители партии заявили, что делают ставку на профилактику несчастных случаев, а не на устранение их последствий.

«Партия "Әділет" выступает за переход от реагирования на несчастные случаи к их системной профилактике. Мы предлагаем расширить внедрение цифровых систем производственной безопасности на опасных объектах, усилить ответственность работодателей за нарушение требований охраны труда, укрепить независимый контроль и уделить особое внимание обучению работников, оценке производственных рисков и модернизации предприятий», – сказал кандидат в депутаты Курултая Азамат Толегенов.

Кроме вопросов безопасности, участники встречи обсудили создание качественных рабочих мест, развитие инженерного образования, модернизацию предприятий и комплексное развитие промышленных городов.

В партии заявили, что предлагают направлять больше инвестиций в обновление инженерной инфраструктуры, строительство доступного жилья, развитие медицины, образования и общественных пространств, чтобы сделать индустриальные регионы более привлекательными для жизни.

Более 100 инициатив и символическая партия стали

Председатель партии Айбек Дадебай отметил, что предвыборная программа «Әділет» включает более 100 конкретных инициатив, направленных на развитие экономики, промышленности и повышение качества жизни казахстанцев.

По его словам, промышленный блок программы предусматривает развитие глубокой переработки сырья внутри страны, поддержку современных производств с высокой добавленной стоимостью, стимулирование импортозамещения, экспорта и создания новых рабочих мест.

По итогам встречи представители АО «Qarmet» объявили о выпуске специальной партии стали под названием «Әділет». На предприятии отметили, что этот символический жест отражает уважение к человеку труда и стремление к развитию современной и безопасной отечественной промышленности.