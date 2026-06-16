Партия «Әділет» предупредила казахстанцев о фейковых аккаунтах в соцсетях
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Политическая партия «Әділет» выступила с официальным заявлением, в котором предупредила граждан о появлении в социальных сетях поддельных страниц и аккаунтов, незаконно использующих ее наименование и символику. По данным пресс-службы организации, через сторонние ресурсы распространяется недостоверная информация о деятельности объединения, правилах регистрации новых членов и выдаче партийных билетов.
В партии подчеркнули, что данные аккаунты не имеют к ней никакого отношения. Казахстанцев призвали к бдительности и попросили не передавать свои персональные данные неизвестным лицам.
Материалы по выявленным фактам уже переданы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — говорится в тексте заявления.
Официальными и верифицированными каналами коммуникации названы:
- Сайт: adilet-partiyasy.kz
- Instagram: @adilet_partiyasy
- Telegram: t.me/adilet_partiyasy
Напомним, 14 июня 2026 года на внеочередном съезде в Астане было принято решение о присоединении партии AMANAT к партии «Әділет». Политическую организацию возглавляет Айбек Дадебай. Объединение активно готовится к парламентским выборам, запланированным на август 2026 года.
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