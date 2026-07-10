Роботы, тысячи делегатов и ожидание решений: что происходит на Съезде «Әділет»

Во Дворце Независимости в Астане завершаются приготовления к III внеочередному Съезду партии «Әділет». Уже в ближайшее время здесь начнется работа съезда. Подробнее – в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

Еще на входе становится понятно, что мероприятие выходит на финишную прямую подготовки. Поток участников постепенно увеличивается: делегаты проходят регистрацию, получают аккредитационные бейджи и направляются в главный зал.

На стойках регистрации волонтеры заботливо помогают закрепить мандаты и навигационные бейджи, а сотрудники служб безопасности внимательно проверяют документы и сопровождают гостей к месту проведения съезда.

К слову в съезде принимают участие более 1000 делегатов со всей страны, представители областных филиалов, общественных объединений, экспертного сообщества и приглашенные гости.

В просторном фойе постепенно становится многолюдно. Но кроме людей здесь есть еще и роботы. Они разносят воду и собирают мусор. Со стороны это может показаться кадрами из фильма про будущее. Но нет, это Съезд партии «Әділет».

С интересом участники знакомятся с технологическими новинками. Одной из самых обсуждаемых площадок стал робот-помощник, который привлекает внимание практически каждого проходящего мимо. Делегаты фотографируют его на смартфоны, снимают короткие видео, а самые любопытные даже проверяют возможности машины, передавая ей бутылку воды или наблюдая за работой манипулятора.

Здесь слышны приветствия, обсуждения последних политических событий и ожидания от предстоящего съезда. Многие участники давно знакомы друг с другом, поэтому каждая встреча сопровождается рукопожатиями, улыбками и короткими беседами перед началом насыщенного рабочего дня. Желтые ленты с символикой партии уже стали отличительным знаком делегатов, благодаря которым легко узнать участников съезда среди гостей.

Многие отмечают, что предстоящий съезд станет не просто организационным мероприятием, а стартом нового политического этапа перед выборами в Курултай. Депутат Мажилиса VIII созыва, журналист и общественный деятель Сергей Пономарёв подчеркнул, что сегодняшнее событие имеет особое значение для дальнейшей работы партии.

«Сегодня очень важная веха – съезд партии "Әділет". Еще в 2019 году я поддержал инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева о построении слышащего государства. Затем работал в составе Конституционной комиссии, и сегодня мы уже живем по новой Конституции. Теперь впереди новый этап – работа в преддверии выборов в Курултай. Очень надеюсь, что партия "Әділет" станет одной из ключевых политических сил. Совсем скоро мы отправимся в регионы, будем встречаться с людьми и работать с избирателями. Самое главное – не давать пустых обещаний. Если мы не можем что-то выполнить, нужно честно об этом говорить. Людям важно видеть искренность, ответственность и реальные результаты», – сказал Сергей Пономарёв.

Во Дворец Независимости продолжают прибывать делегаты из разных регионов Казахстана. Атмосфера становится все более насыщенной: в коридорах и холлах появляются новые участники, обсуждаются вопросы повестки и предстоящие решения. Многие используют время до начала заседания для неформального общения, знакомства с коллегами и обмена мнениями.

Памятные фотографии на фоне ключевых ценностей партии делают участники Съезда. Для многих делегатов участие в съезде становится не только рабочим событием, но и возможностью встретиться с единомышленниками из разных регионов страны.

С каждой минутой свободных мест становится все меньше. Делегаты занимают свои кресла, в зале постепенно стихает шум разговоров, уступая место ожиданию. Уже совсем скоро здесь прозвучат первые выступления, а III внеочередной съезд партии «Әділет» официально откроет свою работу.

До начала мероприятия остаются считанные минуты. Рабочая суета постепенно сменяется деловой сосредоточенностью, последние организационные вопросы закрываются буквально на ходу, а во Дворце Независимости чувствуется нарастающее ожидание официального старта съезда.

BAQ.KZ продолжает работать на площадке и будет оперативно рассказывать обо всех ключевых событиях III внеочередного Съезда партии «Әділет».

О том, что будут обсуждать на Съезде, и к чему готовятся партии, читай также: В Астане начался III внеочередной Съезд партии «Әділет»