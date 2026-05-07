Партия «Әділет» заявила о поддержке реформ Главы государства

В Астане состоялся учредительный съезд новой политической партии «Әділет», в ходе которого был дан официальный старт её деятельности. В мероприятии приняли участие около тысячи делегатов со всех регионов страны, передает BAQ.KZ.

В ходе съезда участники утвердили официальное название организации — общественное объединение «Политическая партия „Әділет“». Также были приняты устав и программа партии, сформированы руководящие органы.

Решением делегатов председателем партии избран Айбек Аркабаевич Дадебай.

«В основе дальнейшей деятельности нашей партии лежат принципы законности и порядка. Именно на этом фундаменте мы будем выстраивать направление развития государства и общества. Доверие граждан к силе закона — это главный ресурс государства, его опора и гарантия устойчивого развития», — заявил Айбек Дадебай.

Отмечается, что партия «Әділет» намерена строить свою работу на принципах верховенства закона и общественного порядка, развитии эффективных государственных институтов, укреплении потенциала регионов и реализации концепции «слышащего государства». Кроме того, организация планирует уделять внимание развитию справедливой и конкурентоспособной экономики, усилению социальной поддержки и солидарности, развитию человеческого капитала, совершенствованию цифрового государства, поддержке инициативы «Таза Қазақстан», а также формированию ответственной роли страны как средней державы и новой геополитической этики.

В основе идеологии партии лежит убеждение, что будущее Казахстана напрямую зависит от действий каждого гражданина уже сегодня. Речь идет о честном труде, уважении к закону и активном участии в жизни общества.

