Партия «Әділет» выдвинула кандидатов на выборы в Курултай

Политическая партия "Әділет" подала в Центральную избирательную комиссию Казахстана документы для выдвижения партийного списка кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан.

В ЦИК сообщили, что представленные документы будут рассмотрены в установленном порядке. Комиссия проверит их соответствие требованиям Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан".

Подача документов проходит в рамках этапа выдвижения партийных списков, предусмотренного избирательным законодательством. Выдвигать кандидатов имеют право политические партии, официально зарегистрированные в Казахстане.

Прием документов от партий завершится 13 июля 2026 года в 18:00 в соответствии с календарным планом подготовки и проведения выборов депутатов Курултая.