Партия «Әділет» выдвинула кандидатов на выборы в Курултай
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Политическая партия "Әділет" подала в Центральную избирательную комиссию Казахстана документы для выдвижения партийного списка кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан.
В ЦИК сообщили, что представленные документы будут рассмотрены в установленном порядке. Комиссия проверит их соответствие требованиям Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан".
Подача документов проходит в рамках этапа выдвижения партийных списков, предусмотренного избирательным законодательством. Выдвигать кандидатов имеют право политические партии, официально зарегистрированные в Казахстане.
Прием документов от партий завершится 13 июля 2026 года в 18:00 в соответствии с календарным планом подготовки и проведения выборов депутатов Курултая.
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