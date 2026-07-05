Партия «Ак жол» утвердила предвыборную программу и список кандидатов на выборы в Курултай
Соответствующие решения были приняты на предвыборном съезде партии в Астане.
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Демократическая партия «Ак жол» на предвыборном съезде утвердила программу «Перемены неизбежны» и партийный список кандидатов для участия в выборах депутатов Курултая.
В работе съезда приняли участие руководство партии, члены Политического совета, более 200 делегатов, избранных на региональных партийных конференциях, депутаты, представители молодежного крыла и предпринимательского сообщества.
Предвыборную программу «Перемены неизбежны» представила председатель партии Дания Еспаева. По ее словам, документ отражает ключевые приоритеты партии и предусматривает меры, направленные на обеспечение устойчивого экономического роста, развитие справедливой конкуренции, повышение эффективности государственного управления и улучшение качества жизни граждан.
В ходе обсуждения программы делегаты внесли ряд предложений по ее дальнейшей реализации и выразили поддержку основным положениям документа. По итогам голосования съезд утвердил программу единогласно.
Кроме того, делегаты утвердили партийный список кандидатов в депутаты Курултая. В него вошли 63 кандидата, представляющие все регионы Казахстана, предпринимательское и экспертное сообщества, а также различные сферы общественной деятельности.
Утвержденный список кандидатов будет представлен в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
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