Партия «Ак жол» утвердила предвыборную программу и список кандидатов на выборы в Курултай

Демократическая партия «Ак жол» на предвыборном съезде утвердила программу «Перемены неизбежны» и партийный список кандидатов для участия в выборах депутатов Курултая.

В работе съезда приняли участие руководство партии, члены Политического совета, более 200 делегатов, избранных на региональных партийных конференциях, депутаты, представители молодежного крыла и предпринимательского сообщества.

Предвыборную программу «Перемены неизбежны» представила председатель партии Дания Еспаева. По ее словам, документ отражает ключевые приоритеты партии и предусматривает меры, направленные на обеспечение устойчивого экономического роста, развитие справедливой конкуренции, повышение эффективности государственного управления и улучшение качества жизни граждан.

В ходе обсуждения программы делегаты внесли ряд предложений по ее дальнейшей реализации и выразили поддержку основным положениям документа. По итогам голосования съезд утвердил программу единогласно.

Кроме того, делегаты утвердили партийный список кандидатов в депутаты Курултая. В него вошли 63 кандидата, представляющие все регионы Казахстана, предпринимательское и экспертное сообщества, а также различные сферы общественной деятельности.

Утвержденный список кандидатов будет представлен в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.