В преддверии Дня работников средств массовой информации в Астане состоялась торжественная церемония вручения Медиа-премии "AMANAT" — одной из самых престижных журналистских наград Казахстана, передает BAQ.KZ. В этом году конкурс, который проводится уже в 16-й раз, собрал рекордное число заявок - около 3000 материалов со всей страны. Победителями стали 11 журналистов и редакторов в 10 номинациях, охватывающих самые актуальные темы - от реформ до экологии.

Председатель партии "AMANAT", спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил лауреатов и отметил их значимый вклад в развитие отечественной медиасферы.

"Накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил журналистское сообщество и вручил награды работникам СМИ. Президент подчеркнул, что прессу можно с полным правом назвать голосом народа, а журналистов – вестниками достоверной информации. И действительно, журналист является зеркалом общества, защитником правды и проводником народных устремлений. Все это наглядно показывает высокие роль и место средств массовой информации в нашем обществе. Вы главный ключ к формированию общественных настроений", – сказал он, обращаясь к участникам церемонии.

Особое внимание в этом году уделили региональной журналистике и блогосфере. Впервые учреждена номинация "Taza Qazaqstan", посвящённая экологическим вопросам, а также специальная награда к 30-летию Конституции. В номинации "Телевизия үздігі" победил Жигер Сарсен - ведущий "Жеті күн" на телеканале "Хабар", а в специальной номинации "Алаш аманаты" - главный редактор газеты AIQYN Аманкелды Курмет за материалы, посвящённые национальной идентичности.

Среди других победителей:

Аружан Дарибай (Tengrinews.kz) - за лучший материал о реформах;

Нурбек Бекбауов (РТРК "Қазақстан") - за цикл о людях труда;

Акмарал Саипбек (El.kz) - за работу с молодёжной тематикой;

Аягоз Курмаш (Azattyq Rýhy) - за экологический репортаж;

Камбар Ахметов (Қазақ газеттері) - за публикацию к юбилею Конституции.

Отдельные награды получили Ляйля Султанкызы - за активную гражданскую позицию, и Сымбат Байжокенов (31 канал) - за освещение деятельности партии.

Медиа-премия "AMANAT" уже давно стала важной вехой в профессиональной карьере многих журналистов. За 16 лет её лауреатами стали более 150 представителей медиа. Эта традиция укрепляет не только профессиональные стандарты, но и общественное доверие к журналистике как институту.