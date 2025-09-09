Спикер Мажилиса, Председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов провёл расширенное заседание с партийным активом по реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", передает BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса, общественные деятели, сотрудники Центрального аппарата партии, активисты "Жастар Рухы". Через видеосвязь были подключены все региональные филиалы "AMANAT".

Открывая заседание, Ерлан Кошанов подчеркнул, что партия "AMANAT", являясь общественной опорой Главы государства, рассматривает Послание как продолжение курса масштабных реформ и ключевой ориентир для конкретной и системной работы по развитию страны.

"Послание Президента этого года стало ещё одним наглядным примером реализации принципа "Слышащего государства". Оно ответило на самые злободневные запросы общества и охватило максимальное число актуальных тем: от глобальной повестки до вопросов повседневной жизни граждан. И ключевая задача партии "AMANAT" — быть движущей силой реформ Главы государства, обеспечивая политическую стабильность и консолидацию общества. Поддержка президентских инициатив — это наш главный приоритет. Долгосрочная миссия партии и её центристская позиция полностью совпадают с этой целью", — заявил Кошанов.

Он отметил, что цифровизация стала новой национальной технологической идеей, которая проходит "красной нитью" через всё Послание. Искусственный интеллект и новые технологии названы драйверами развития. В этом направлении партия уже реализует проект "Цифрлық қоғам" по повышению цифровой грамотности среди населения, особенно среди подростков и пожилых. Этот проект будет масштабирован по всей стране и интегрирован в будущую стратегию "Digital Qazaqstan".

Также Кошанов обратил внимание на приоритет развития села и аграрной сферы. Партия продолжит реализацию проектов "Жер аманаты", "Ауыл аманаты", "Агросауат", направленных на улучшение условий жизни в сельской местности и поддержку фермеров. Эти инициативы хорошо воспринимаются населением и будут встроены в новые меры, обозначенные в Послании.

Кроме того, была отмечена важность партийного проекта "Қарызсыз қоғам", направленного на повышение финансовой грамотности. В этом году проект расширен за счёт создания колл-центра, онлайн-платформы с участием 40 юристов, а число обработанных обращений превысило 800 тысяч. Работа будет продолжена совместно с Правительством с применением цифровых технологий.

В ходе встречи выступили депутаты Мажилиса и представители общественности. Депутат Ринат Зайыт отметил, что идея единой нации, озвученная Президентом, означает консолидацию и сплочённость казахстанского общества.

Екатерина Смышляева подчеркнула, что цифровая трансформация — один из главных векторов Послания, а Цифровой кодекс, инициированный фракцией "AMANAT", станет основным правовым документом в этой сфере. Она призвала все заинтересованные стороны активно участвовать в его разработке.

Генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев отметил необходимость развития человеческого капитала и поддержки молодых талантов как основы цифровой экономики. В свою очередь, Ерлан Смайлов из Kaz Alpine Club подчеркнул значимость развития туризма, названного Президентом стратегическим направлением. Он рассказал о проекте "Алатау аманаты", который уже создаёт рабочие места, стимулирует малый бизнес и продвигает приключенческий туризм.

Депутат Айдос Сарым подчеркнул необходимость простой и доступной коммуникации реформ среди населения, особенно молодёжи. Он напомнил, что главная задача партии — укрепление национального единства и донесение сути реформ до каждого гражданина.

Мажилисмен Бакытжан Базарбек предложил внедрить цифровую карту исполнения законов, чтобы повысить правосознание населения и обеспечить реализацию принципа "Закон и порядок".

Председатель правления TechnoWomen Азиза Шужеева предложила создать совет по предпринимательству при партии, а также независимую внешнюю торговую платформу для продвижения национальных проектов на международных рынках. Она напомнила, что Президент в Послании отметил важность поддержки отечественных товаропроизводителей, что вызвало позитивный отклик среди бизнес-сообщества.

Подводя итоги, Ерлан Кошанов отметил, что партия "AMANAT", как ведущая политическая сила страны, всецело поддерживает политические и социально-экономические инициативы Главы государства. Фракция партии в Мажилисе обеспечит их законодательное сопровождение. Партия остаётся открытой к диалогу и готова сотрудничать со всеми, кто хочет внести вклад в развитие страны.

Глава партии поручил Центральному аппарату и региональным филиалам активно продвигать Послание среди населения, а также мобилизовать все прогрессивные силы общества для его практической реализации.