Партия «Ауыл» открыла республиканский предвыборный штаб
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Партия «Ауыл» в первые часы официального периода предвыборной агитации открыла Республиканский предвыборный штаб и дала старт своей избирательной кампании, передает корреспондент BAQ.KZ.
Церемония открытия состоялась 23 июля в 18:01. В ней приняли участие кандидаты в депутаты Курултая, представители республиканского и региональных штабов, а также молодежного крыла партии.
«Мы не меняли свои принципы»
Председатель партии Кайрат Айтуганов заявил, что политическое объединение на протяжении 26 лет остается верным своей идеологии и избирателям.
«Уже 26 лет партия “Ауыл” остается верна своим принципам, идеологии и своим избирателям. Мы никогда не меняли название партии, не отказывались от своих ценностей и не подстраивались под политическую конъюнктуру. Наша программа — это наш план действий по развитию страны», — сказал Айтуганов.
Кандидат в депутаты Курултая Александр Разинков отметил, что участие в выборах связано с высокой ответственностью за принимаемые решения и результаты работы.
По его словам, опыт в бизнесе и общественных проектах сформировал подход, основанный на достижении конкретных результатов, а партия традиционно выступает за развитие регионов, поддержку отечественного производства, предпринимательства, сельского хозяйства и человеческого капитала.
Юрты и встречи с избирателями
Одновременно с открытием штаба филиалы партии в Астане, Шымкенте, Туркестанской, Карагандинской областях и области Жетысу начали устанавливать брендированные юрты. На этих площадках жители смогут ознакомиться с предвыборной программой, пообщаться с представителями партии и оставить свои предложения кандидатам.
В течение агитационного периода кандидаты и представители штабов планируют проводить встречи с жителями регионов, представлять положения программы и собирать предложения избирателей.
Кайрат Айтуганов был избран председателем партии «Ауыл» 23 июня 2026 года на внеочередном съезде политического объединения.
Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийный список «Ауыл», в который вошли 69 кандидатов для участия в выборах депутатов Курултая.
После регистрации списка Айтуганов также прокомментировал отсутствие в нем депутата Мажилиса VIII созыва Анаса Баккожаева, заявив, что формирование списка является внутренним решением партии.
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