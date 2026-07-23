Партия «Ауыл» открыла республиканский предвыборный штаб

Партия «Ауыл» в первые часы официального периода предвыборной агитации открыла Республиканский предвыборный штаб и дала старт своей избирательной кампании, передает корреспондент BAQ.KZ.

Церемония открытия состоялась 23 июля в 18:01. В ней приняли участие кандидаты в депутаты Курултая, представители республиканского и региональных штабов, а также молодежного крыла партии.

«Мы не меняли свои принципы»

Председатель партии Кайрат Айтуганов заявил, что политическое объединение на протяжении 26 лет остается верным своей идеологии и избирателям.

«Уже 26 лет партия “Ауыл” остается верна своим принципам, идеологии и своим избирателям. Мы никогда не меняли название партии, не отказывались от своих ценностей и не подстраивались под политическую конъюнктуру. Наша программа — это наш план действий по развитию страны», — сказал Айтуганов.

Кандидат в депутаты Курултая Александр Разинков отметил, что участие в выборах связано с высокой ответственностью за принимаемые решения и результаты работы.

По его словам, опыт в бизнесе и общественных проектах сформировал подход, основанный на достижении конкретных результатов, а партия традиционно выступает за развитие регионов, поддержку отечественного производства, предпринимательства, сельского хозяйства и человеческого капитала.

Юрты и встречи с избирателями

Одновременно с открытием штаба филиалы партии в Астане, Шымкенте, Туркестанской, Карагандинской областях и области Жетысу начали устанавливать брендированные юрты. На этих площадках жители смогут ознакомиться с предвыборной программой, пообщаться с представителями партии и оставить свои предложения кандидатам.

В течение агитационного периода кандидаты и представители штабов планируют проводить встречи с жителями регионов, представлять положения программы и собирать предложения избирателей.

Кайрат Айтуганов был избран председателем партии «Ауыл» 23 июня 2026 года на внеочередном съезде политического объединения.

Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийный список «Ауыл», в который вошли 69 кандидатов для участия в выборах депутатов Курултая.

После регистрации списка Айтуганов также прокомментировал отсутствие в нем депутата Мажилиса VIII созыва Анаса Баккожаева, заявив, что формирование списка является внутренним решением партии.