Партия «Ауыл» подвела итоги предвыборной кампании на форуме в Астане

Сегодня в Астане прошел форум «Гүлденсе ауыл, гүлденеді еліміз», посвященный итогам работы предвыборного штаба в регионах и основным положениям программы партии.

В мероприятии приняли участие Председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов, кандидаты в депутаты Курултая, представители молодежного крыла партии, общественность и жители столицы.

В рамках форума были представлены результаты региональной работы партии за период избирательной кампании. За последний месяц представители «Ауыл» провели около 4 000 мероприятий, в том числе встречи с жителями сел, трудовыми коллективами, фермерами, предпринимателями, молодежью и представителями экспертного сообщества.

Во время поездок обсуждались вопросы занятости и доходов населения, развития переработки и местного производства, состояния дорог, водоснабжения, энергетической инфраструктуры, доступа к интернету, образованию и медицинским услугам.

Выступая на форуме, Кайрат Айтуганов рассказал о подходах партии к развитию регионов и сельских территорий. По его словам, развитие села включает создание рабочих мест, поддержку предпринимательства, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, внедрение современных технологий и расширение возможностей для молодежи.

Перед участниками форума также выступили кандидаты в депутаты Курултая Жигули Дайрабаев, Шахмардан Байманов, Рабига Токсейтова, Александр Разинков и Дәурен Рахымбек.

В своих выступлениях они затронули вопросы поддержки сельских семей, повышения статуса человека труда, развития бизнеса в регионах, подготовки кадров и создания условий для того, чтобы молодежь могла получать образование, работать и реализовывать профессиональные планы по месту жительства.

Отмечалось, что предложения и проблемы, озвученные жителями во время региональных встреч, учитывались при формировании предвыборной повестки партии. В числе основных направлений программы - развитие региональной экономики, повышение занятости и доходов населения, модернизация инфраструктуры, доступность социальных услуг и создание равных возможностей для жителей города и села.

После официальной части состоялась концертная программа с участием певца и автора песен QANAY и группы ABYROY. Завершился форум совместным исполнением песни «Атамекен».