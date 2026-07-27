Партия «Ауыл» провела встречу с медицинскими работниками Косшы

Председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов и кандидаты в депутаты Курултая встретились с коллективом медицинской организации "Viamedis Kosshy" в городе Косшы, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Партийцы осмотрели больницу, ознакомились с ее работой и обсудили вопросы развития здравоохранения, доступности медицинских услуг и кадрового обеспечения отрасли и поддержку медиков. В ходе встречи также были представлены основные положения предвыборной программы партии.

Кайрат Айтуганов рассказал, что площадку выбрали с учетом особенностей Косшы.

"Во-первых, нужно учитывать историю города. Раньше это был поселок Косшы, а сегодня он имеет статус города. 27 июля исполняется ровно пять лет с момента присвоения ему этого статуса. Сюда приезжают жители из всех регионов страны. Поэтому я называю этот город мини-Казахстаном: здесь представлены выходцы из всех регионов. Многие из них родом из сельской местности. Это люди, чьи интересы близки нашей партии", - отметил он.

Айтуганов подчеркнул, что в Косшы активно ведется строительство, но часть вопросов по-прежнему требует решения.

Он сообщил, что, несмотря на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и сельских врачебных амбулаторий, в населенных пунктах сохраняется дефицит врачей, медсестер и фельдшеров.

"Сегодня отсутствует четкий механизм распределения выпускников медицинских вузов. Обучение студентов по гранту в течение шести лет оплачивает государство, им выплачивают стипендию и предоставляют общежитие. Однако после окончания учебы большинство хотят остаться в Астане", - сказал Кайрат Айтуганов.

По его словам, большинство казахстанских выпускников медицинских вузов хотят работать в крупных городах.

"По данным анкетирования, около 90% выпускников 2026 года планируют работать в столице. В результате в Астане может возникнуть переизбыток медицинских кадров, тогда как на остальные регионы приходится лишь около 10% специалистов", - отметил председатель партии.

В завершение встречи участники обменялись мнениями по вопросам кадрового обеспечения отрасли и дальнейшего развития медицинской инфраструктуры Косшы.