Партия «Байтақ» представила основные направления предвыборной программы

Председатель партии «Байтақ» Азаматхан Амиртаев представил предвыборную программу партии в Астане, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Мероприятие проходит на территории "Астана орманы". По словам Амиртаева, площадка занимает около 200 гектаров искусственно созданного лесного массива.

Азаматхан Амиртаев отметил, что программа «Казахстан - страна для жизни» включает пять основных направлений: экологические вопросы, справедливую экономику, противодействие коррупции, города будущего, а также справедливый и чистый Казахстан. В ходе презентации председатель партии рассказал о проблемах в этих сферах и предложениях по их решению.

«В первую очередь это экологический вопрос: чистый воздух, чистая вода и чистая земля. Далее – справедливая экономика, противодействие коррупции, города будущего, справедливый и чистый Казахстан. Мы рассказали, какие вопросы существуют, как их можно решить и какие законы необходимо принять», – говорит Азаматхан Амиртаев.

Среди предложений партии он назвал введение нормы, согласно которой государственные служащие должны объяснять происхождение своего имущества.

«Если законность его приобретения не подтверждается, активы, по позиции партии, должны возвращаться государству», – отметил председатель партии.

Амиртаев говорит и о планах внести изменения в Экологический кодекс. По его словам, партия предлагает повысить ставки платы за выбросы и расширить перечень загрязняющих веществ. По оценке спикера, такие меры могут увеличить доходы государства.

Отдельно председатель партии затронул вопросы питьевой воды в сельских населенных пунктах и развития водных ресурсов.

«Мы хотим взять эти вопросы под контроль и разработать дополнительные законы, которые дадут импульс развитию водных ресурсов в стране», – отмечает он.

Отметим, в мероприятии приняли участие работники «Астана Орманы» и единомышленники партии из Астаны.