Партия «Байтақ» представила состав партийного списка

Казахстанская партия зеленых "Байтақ" представила качественный состав партийного списка, передает BAQ.KZ.

Согласно представленным данным, общее количество участников списка составляет 53 человека.

Из них 41 мужчина и 12 женщин. Также в списке указаны 6 представителей молодежи и 2 человека с ограниченными возможностями.

По возрасту 6 человек относятся к категории от 25 до 35 лет, 36 человек - от 36 до 55 лет, еще 11 человек - 55 лет и выше. Средний возраст составляет 46 лет.

Также представлен состав по сфере деятельности и образованию. В списке 14 представителей сферы экологии, 8 - образования и науки, 5 - госорганов, 11 экономистов, 10 юристов и 5 представителей других сфер.

Кроме того, 5 человек ранее были кандидатами в депутаты Мажилиса Парламента РК, 2 человека являются депутатами маслихатов разных уровней.