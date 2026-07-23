Партия Respublica открыла республиканский предвыборный штаб

Партия Respublica официально открыла в Астане республиканский предвыборный штаб, передает корреспондент BAQ.KZ.

Мероприятие ознаменовало официальный старт агитационной кампании партии на выборах депутатов Курултая.

Председатель партии Айдарбек Кожаназаров заявил, что Respublica намерена вести кампанию, опираясь на открытый диалог с избирателями и программу, основанную на конкретных результатах.

«Многие говорили, что создать новую партию и изменить систему невозможно. Но мы доказали обратное. За три с половиной года мы внесли около трех тысяч поправок, более половины из которых стали частью законодательства. Полный запрет вейпов, изменения в банковском законодательстве, поддержка креативной индустрии, защита прав людей с инвалидностью — все это результат нашей реальной работы. Сегодня мы боремся не просто за места в Курултае, а за то, чтобы оправдать доверие каждого человека, поверившего в перемены. Изменения начинаются здесь и сейчас», — сказал Кожаназаров.

По его словам, сегодня в работе партии на республиканском уровне активно участвуют сотни граждан.

«В рядах партии — настоящие патриоты страны. Вместе с ними мы последовательно выполняем поставленные задачи. Самое главное — мы завоевали доверие людей. Теперь наша цель — укрепить это доверие и системно решать наиболее актуальные проблемы страны», — отметил председатель партии.

В ходе мероприятия были представлены кандидаты в депутаты Курултая, которым вручили удостоверения кандидатов. В партийный список Respublica вошли представители бизнеса, науки, спорта, культуры, креативной индустрии и общественного сектора.

Во время открытия была организована прямая видеосвязь со всеми регионами Казахстана.

По информации партии, за первые 100 минут агитационной кампании по стране было охвачено более 6 тысяч человек, к работе привлечено свыше 400 молодых активистов, распространено более 2 400 информационных материалов, а в деятельности региональных штабов приняли участие более 300 человек.

Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 75 кандидатов от партии Respublica для участия в выборах депутатов Курултая. Из них 38 кандидатов относятся к категории женщин, молодежи и лиц с инвалидностью.

На выборах депутатов Мажилиса VIII созыва партия Respublica получила 8,59% голосов избирателей. Благодаря этому результату политическое объединение освобождено от уплаты избирательного взноса на нынешних выборах.