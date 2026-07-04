Партия "Respublica" представила предвыборную программу

Кто вошел в партийный список?

Сегодня 2026, 17:50
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Артем Чурсинов Сегодня 2026, 17:50
Сегодня 2026, 17:50
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Фото: Артем Чурсинов

Что предлагает в своей предвыборной программе партия "Respublica"? На V внеочередном Съезде, который состоялся сегодня, назвали основные направления, по которым будут работать будущие депутаты, в случае своего избрания в Курултай. А также представила новые лица. 

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