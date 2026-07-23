Партия зеленых «Байтақ» открыла республиканский предвыборный штаб

Экологическая партия «Байтақ», участвующая в выборах депутатов Курултая, официально начала работу республиканского предвыборного штаба, передает корреспондент BAQ.KZ.

Первое заседание штаба прошло в Астане. К нему в онлайн-формате подключились представители всех региональных предвыборных штабов, включая делегации из областей, а также Астаны, Алматы и Шымкента.

Определены задачи предвыборной кампании

В ходе заседания участники утвердили основные направления агитационной кампании, график мероприятий в регионах, а также распределили обязанности между республиканским штабом и региональными организациями.

Председатель партии Азаматхан Амиртаев заявил, что получение депутатских мандатов не является самоцелью политического объединения.

«Мандат — не цель, а инструмент. Наша задача — сделать так, чтобы через десять лет мы не обсуждали судьбу Балхаша так же, как сегодня говорим об Арале и Каспии», — сказал он.

Исполнительный секретарь партии Алмас Туртаев отметил, что штаб станет площадкой для взаимодействия с гражданами, волонтерами, экспертами и сторонниками экологической повестки.

По его словам, именно отсюда начинается новый этап предвыборной кампании партии.

Партия зеленых «Байтақ» участвует в выборах депутатов Курултая как единственная в Казахстане политическая партия, специализирующаяся на экологической повестке. На выборы она выдвинула 47 кандидатов, из которых 18 относятся к категории женщин, молодежи и лиц с инвалидностью, что составляет 38,3% партийного списка. В него вошли экологи, врачи и общественные деятели.

На выборах депутатов Мажилиса VIII созыва партия «Байтақ» набрала 2,13% голосов избирателей. В соответствии с законодательством это позволяет политическому объединению уплатить 70% установленного избирательного взноса.