Партиям есть за кого бороться: каждый пятый казахстанец еще не определился с фаворитом

Компания DATAmetrics представила результаты социологического исследования, проведенного с 13 июня по 2 июля 2026 года по заказу Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК. В опросе по форме личного интервью "face-to-face" приняли участие 8 000 жителей всех регионов Казахстана, а также Астаны, Алматы и Шымкента старше 18 лет.

Одним из ключевых индикаторов общественных настроений является оценка гражданами общего направления развития страны. Этот показатель отражает восприятие населением государственной политики.

Исследование показало высокий уровень поддержки политического курса государства. Так, 87,8% опрошенных считают, что Казахстан развивается в правильном направлении.

Важным индикатором гражданской активности является готовность населения участвовать в выборах.

На момент проведения опроса информации о дате проведения выборов депутатов Курултая Республики Казахстан еще не было, поэтому в анкете вопрос звучал следующим образом: "Если бы выборы в Курултай (Парламент) состоялись в ближайшее воскресенье, то Вы пошли бы голосовать?".

Большинство граждан выразили готовность принять участие в предстоящих выборах в Курултай. О намерении прийти на избирательные участки заявили 75,6% респондентов. Из них 44,2% сообщили, что "точно" будут голосовать, еще 31,4% — что "скорее" примут участие в голосовании.

Для изучения партийных предпочтений респондентам был задан вопрос: "Если бы выборы в Курултай состоялись в ближайшее воскресенье, за какую политическую партию Вы проголосовали бы?".

По итогам опроса наибольшую поддержку получила партия "Әділет", за нее готовы проголосовать 54,2% респондентов.

Второе место занимает партия "Ауыл" с показателем 7,3%.

Партия "Ақ жол" с показателем 4,6% находится на третьем месте.

Уровень поддержки партии "Respublica" составляет 3,4%.

За Общенациональную социал-демократическую партию готовы проголосовать 2,4% опрошенных.

Народная партия Казахстана получила поддержку 2,1% респондентов.

Партия "Байтақ" получила поддержку 1,1% опрошенных.

Графу "Против всех" выбирают 2,3% участников исследования.

При этом сохраняется значительная доля граждан, за голоса которых политическим партиям предстоит бороться в период агитационной кампании. Свои партийные предпочтения пока не определили 22,6% респондентов.

Результаты исследования свидетельствуют о высоком уровне общественной поддержки политического курса и значительной готовности граждан участвовать в избирательном процессе.

Выборка является репрезентативной по основным социально-демографическим параметрам генеральной совокупности Республики Казахстан, включая тип населенного пункта (город/село), пол и возраст. Статистическая погрешность выборки при доверительной вероятности 95% не превышает ±1,1%.

DATAmetrics публикует данные с письменного уведомления ЦИК №ОСК-11-07/ЗТ-К-29 от 3 июля 2026 года.