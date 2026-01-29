Руководитель фракции партии "Ауыл" депутат Мажилиса Серик Егизбаев на заседании Конституционной комиссии охарактеризовал конституционную реформу как исторический этап, который позволит полностью обновить политическую систему страны и укрепить участие граждан в управлении, передает BAQ.KZ.

По его словам, изменения в Основной закон опираются на три стратегические опоры, каждая из которых усиливает роль народа и повышает эффективность законодательного процесса.

– Первой из них является закрепление в новой редакции Конституции Учредительного собрания как высшего представительного органа, осуществляющего законодательную власть. Согласно Конституции, единственный источник государственной власти – народ. Это значит, что Учредительное собрание – не просто законосовещательный орган, оно обеспечивает прямое участие народа в управлении и становится символом нашего суверенитета, – подчеркнул он.

Серик Егизбаев отметил, что закрепление данной нормы позволит сократить бюрократию и усилить ответственность Парламента за законопроекты на всех этапах их создания и вступления в силу.

– Эта система устраняет лишние проволочки и гарантирует полную ответственность Учредительного собрания за каждый законопроект – от разработки до его вступления в силу. Второй ключевой элемент реформы - формирование Учредительного собрания по пропорциональной системе через партийные списки. Партийный список - это основной механизм обеспечения интеллектуального потенциала Учредительного собрания. С помощью этой системы мы привлекаем в Парламент представителей всех слоев общества: специалистов из сельских районов, образованную молодежь и активных женщин. Третья стратегическая опора реформы связана с расширением полномочий Халық Кеңесі и их закреплением на конституционном уровне. Функции Халық Кеңесі не ограничиваются временными положениями или указами - они станут неотъемлемой частью Конституции. Эти полномочия защищены конституционно и не могут быть изменены по чьей-либо воле, – пояснил депутат.

Депутат отметил, что закрепление этих изменений позволит создать более прозрачную и эффективную систему законодательной власти, повысить участие общества в управлении и укрепить стабильность политической системы страны.