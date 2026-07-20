Партийный список партии «Байтақ» зарегистрировали в ЦИК РК

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан зарегистрировала партийный список партии "Байтақ", для участия в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан.

Член ЦИК Азамат Айманакумов рассказал о требованиях, предъявляемых законодательством к кандидатам. В частности, кандидат должен иметь гражданство Республики Казахстан, постоянно проживать на территории страны последние 10 лет и быть не моложе 25 лет.

"Партия "Байтақ" представила партийный список, состоящий из 47 человек, 18 кандидатов в нем - это женщины, молодые люди и лица с инвалидностью. Они составляют 38,3%. Установленная законом квота сохранена. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют предъявляемым требованиям", – резюмировал член Центризбиркома.

Азамат Айманакумов также напомнил, что партия "Байтақ" получила более 2,3% голосов избирателей на выборах депутатов Мажилиса Парламента, прошедших 19 марта 2023 года. В связи с этим, согласно закону, партия оплатила 70% от размера установленного избирательного взноса.

Напомним, прием партийных списков завершился 13 июля. Документы в ЦИК подали все семь политических партий, допущенных к выборам депутатов Курултая. Регистрация партийных списков продолжается до 18:00 23 июля.

Выборы депутатов Курултая Республики Казахстан состоятся 23 августа 2026 года. Правом голоса обладают более 12,5 миллионов граждан Казахстана. Курултай будет избран по пропорциональной системе в едином общенациональном округе сроком на пять лет.