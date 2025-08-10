Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев намерены совместно выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает BAQ.KZ со ссылкой на Азертадж. Об этом они заявили 9 августа в Белом доме после подписания мирного документа, который положил конец более чем тридцатилетнему конфликту между двумя странами.

Я считаю, что президент Трамп достоин Нобелевской премии мира. Мы будем прилагать усилия в этом направлении. Сегодняшнее мероприятие — лучшее тому подтверждение, — сказал Пашинян, обращаясь к американскому лидеру.

Алиев поддержал идею, предложив направить в Нобелевский комитет совместную заявку.

Возможно, мы сможем договориться с премьер-министром Пашиняном и выдвинуть совместную инициативу в комитет Нобелевской премии. Господин Трамп достоин этой награды, — отметил глава Азербайджана.

Накануне в Вашингтоне, при посредничестве Дональда Трампа, президентами Армении и Азербайджана была подписана мирная декларация.