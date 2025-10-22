Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил роль Казахстана в достижении договорённостей по разблокированию транспортных маршрутов между Арменией и Азербайджаном, передаёт BAQ.KZ.

Выступая на V Форуме "Шелковый путь" в Тбилиси, Пашинян прокомментировал решение Азербайджана снять ограничения на транзит грузов через свою территорию в направлении Армении.

"Вчера Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан снимает ограничения на транзит грузов через свою территорию в направлении Армении. Это чрезвычайно важное заявление, и я хочу выразить признательность президенту Азербайджана за этот шаг. Хочу также выразить слова благодарности президенту Казахстана и премьер-министру Грузии за их роль в достижении этой договорённости", — заявил глава армянского правительства.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о решении снять ограничения на транзит в направлении Армении, что стало важным шагом в рамках региональных усилий по разблокированию транспортных коридоров и укреплению доверия между странами Южного Кавказа.