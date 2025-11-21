Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Акорде отметил особое уважение армянского народа к казахам и подчеркнул, что Казахстан является для Армении примером для развития, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Это визит, который позволит вывести наши отношения на уровень стратегического партнёрства. Встреча придаст новый импульс всем направлениям – политическому диалогу, экономическим и торговым связям, гуманитарному сотрудничеству", – заявил Пашинян.

Он также подчеркнул, что сегодня в Астане открылась улица, названная в честь автора армянского алфавита Месропа Маштоца. По словам премьера, это – проявление уважения к армянскому народу.

"Казахстан – развивающаяся страна с конкретными успешными примерами, и мы можем назвать её образцом для Армении. Наш народ глубоко уважает казахский народ, и именно это уважение является основой для развития наших отношений", – подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр отметил, что нынешняя встреча открывает новые возможности для продвижения двустороннего сотрудничества.