Пашинян заявил, что Казахстан является образцом для Армении
Премьер-министр отметил, что нынешняя встреча открывает новые возможности для продвижения двустороннего сотрудничества.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Акорде отметил особое уважение армянского народа к казахам и подчеркнул, что Казахстан является для Армении примером для развития, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Это визит, который позволит вывести наши отношения на уровень стратегического партнёрства. Встреча придаст новый импульс всем направлениям – политическому диалогу, экономическим и торговым связям, гуманитарному сотрудничеству", – заявил Пашинян.
Он также подчеркнул, что сегодня в Астане открылась улица, названная в честь автора армянского алфавита Месропа Маштоца. По словам премьера, это – проявление уважения к армянскому народу.
"Казахстан – развивающаяся страна с конкретными успешными примерами, и мы можем назвать её образцом для Армении. Наш народ глубоко уважает казахский народ, и именно это уважение является основой для развития наших отношений", – подчеркнул Пашинян.
"Региональные изменения создают для нас новые перспективы в экономическом взаимодействии и транспортной логистике. Думаю, эти возможности дадут ощутимые результаты. Нам также необходимо перезапустить бизнес-партнёрство между нашими странами, чаще проводить форумы и встречи предпринимателей", – сказал глава армянского правительства во время переговоров с Токаевым.
