Паспорт домашнего животного теперь доступен онлайн
5 Августа 2026, 17:08
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5 Августа 2026, 17:085 Августа 2026, 17:08
128Фото: eGov.kz
Владельцы домашних животных в Казахстане могут в любой момент открыть цифровой паспорт своего питомца через приложение eGov Mobile.
Где найти цифровой паспорт
Документ доступен в разделе «Цифровые документы», в категории «Другие документы».
Что содержит паспорт
В цифровом паспорте собрана основная информация о домашнем животном, включая сведения о вакцинации и другие важные данные.
При необходимости документ можно быстро открыть и предъявить прямо со смартфона.
Как открыть документ
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:
- открыть приложение eGov Mobile;
- перейти в раздел «Цифровые документы»;
- выбрать категорию «Другие документы»;
- открыть «Паспорт домашнего животного».
Сервис позволяет владельцам всегда иметь документ питомца под рукой без необходимости носить бумажную версию.
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