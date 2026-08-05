Владельцы домашних животных в Казахстане могут в любой момент открыть цифровой паспорт своего питомца через приложение eGov Mobile.

Где найти цифровой паспорт

Документ доступен в разделе «Цифровые документы», в категории «Другие документы».

Что содержит паспорт

В цифровом паспорте собрана основная информация о домашнем животном, включая сведения о вакцинации и другие важные данные.

При необходимости документ можно быстро открыть и предъявить прямо со смартфона.

Как открыть документ

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

открыть приложение eGov Mobile;

перейти в раздел «Цифровые документы»;

выбрать категорию «Другие документы»;

открыть «Паспорт домашнего животного».

Сервис позволяет владельцам всегда иметь документ питомца под рукой без необходимости носить бумажную версию.