Паспорт домашнего животного теперь доступен онлайн

5 Августа 2026, 17:08
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eGov.kz 5 Августа 2026, 17:08
5 Августа 2026, 17:08
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Фото: eGov.kz

Владельцы домашних животных в Казахстане могут в любой момент открыть цифровой паспорт своего питомца через приложение eGov Mobile.

Где найти цифровой паспорт

Документ доступен в разделе «Цифровые документы», в категории «Другие документы».

Что содержит паспорт

В цифровом паспорте собрана основная информация о домашнем животном, включая сведения о вакцинации и другие важные данные.

При необходимости документ можно быстро открыть и предъявить прямо со смартфона.

Как открыть документ

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

  • открыть приложение eGov Mobile;
  • перейти в раздел «Цифровые документы»;
  • выбрать категорию «Другие документы»;
  • открыть «Паспорт домашнего животного».

Сервис позволяет владельцам всегда иметь документ питомца под рукой без необходимости носить бумажную версию.

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