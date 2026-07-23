Оформление паспорта гражданина Казахстана обойдется в 34 600 тенге для взрослых и 17 300 тенге для детей до 16 лет. Госпошлина рассчитывается в месячных расчетных показателях (МРП) и составляет 8 и 4 МРП соответственно. С 1 января 2026 года 1 МРП равен 4 325 тенге.

BAQ.KZ разобрался, за что придется платить, кому паспорт оформят бесплатно и какие документы нужны в каждом случае.

Одна цена почти для всех случаев

Сумма в 8 МРП, то есть 34 600 тенге, установлена для большинства ситуаций. Столько заплатит и подросток, оформляющий первый паспорт в 16 лет, и человек, меняющий документ после свадьбы или развода.

По той же ставке оформляют замену паспорта при изменении фамилии и отчества по национальным традициям, обмен документа старого образца на новый и восстановление после утраты или кражи.

Дешевле только детский паспорт. Документ на 24 страницы для ребенка до 16 лет стоит 4 МРП, или 17 300 тенге.

Сколько ждать

Срок изготовления везде одинаковый - 15 рабочих дней. За ускоренное получение придется доплатить, размер надбавки зависит от региона.

Паспорт оформляет Министерство внутренних дел через филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (ЦОН). Чтобы не стоять в очереди на кассу, госпошлину можно оплатить онлайн, а саму очередь в ЦОН - забронировать заранее.

Что взять с собой

Для первого паспорта в 16 лет нужны только удостоверение личности и квитанция об оплате.

За паспортом для ребенка родителям придется прийти в ЦОН вместе с ним. Понадобятся удостоверение личности одного из родителей, свидетельство о рождении и квитанция. Если ребенок родился за границей и один из родителей иностранец, дополнительно нужно его нотариальное согласие.

При смене фамилии после брака или развода - старый паспорт и свидетельство о заключении либо расторжении брака.

При утрате или краже - письменное заявление с описанием обстоятельств, удостоверение личности, а если документ украли, еще и справка из РУВД.

Отдельная ситуация, если паспорт потерян за рубежом. Тогда нужно обращаться в консульское учреждение Казахстана за свидетельством на возвращение, а восстанавливать документ уже дома.

Кому не придется платить

От госпошлины освобождены Герои Советского Союза и Социалистического Труда, кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы трех степеней, награжденные орденами "Алтын Қыран" и "Отан", обладатели званий "Халық Қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Ері".

Бесплатно паспорт оформят многодетным матерям со званием "Мать-героиня" и награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, инвалидам и одному из родителей инвалида с детства.

В перечень входят также престарелые из медико-социальных учреждений, дети-сироты и дети без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении, и пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

Просроченный паспорт - не нарушение

Паспорт действует десять лет и оформляется исключительно по желанию гражданина, независимо от возраста. Штрафа за просроченный документ нет: административное законодательство ответственности не предусматривает. Менять его или нет, человек решает сам.

Еще один нюанс касается виз. Если в паспорте, который вы меняете, есть действующая виза другой страны, по заявлению документ вам оставят. Его просто погасят - пробьют дыроколом одну из сторон.