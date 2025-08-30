В международном аэропорту Алматы сегодня стартовала акция "Сладкий сувенир в подарок", передает BAQ.KZ. Иностранные гости, прилетающие в город в День Конституции, прямо в зонах паспортного контроля и на таможенном посту "Жетысу" получают памятные подарки: чехлы для паспорта, печенье и казахстанский шоколад.

Инициаторами акции выступили Управление туризма Алматы совместно с аэропортом, пограничной службой и таможенным постом. Цель мероприятия — подарить туристам праздничное настроение и продемонстрировать казахское гостеприимство. По данным организаторов, сегодня подарки получат около 10 тысяч пассажиров.

Для создания особой атмосферы в терминале установлена праздничная фотозона с баннером ко Дню Конституции. Любой желающий может примерить традиционный казахский шапан и сделать памятное фото. Пассажиры с радостью принимают сюрприз, делятся впечатлениями и отмечают дружелюбие жителей Алматы. Для многих это становится первым ярким знакомством с городом.

Алматы продолжает удерживать статус туристического лидера страны: именно сюда приезжает более половины иностранных гостей Казахстана — 52,3% всего международного турпотока. Уникальная культура, богатая история и живописная природа делают город местом, куда хочется возвращаться снова и снова.