Паспорт за несколько минут и eGov GPT: в Шымкенте открылся AI-офис
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В Шымкенте заработал цифровой офис нового формата, где жители смогут самостоятельно получать госуслуги, работать с сервисами eGov и бесплатно учиться пользоваться цифровыми инструментами. Это пятый такой AI-офис в Казахстане, передает BAQ.KZ.
Одно из главных новшеств касается документов. В офисе установлен терминал, через который можно самостоятельно оформить удостоверение личности или паспорт. По данным организаторов, процедура занимает несколько минут.
Внутри есть зона экспресс-обслуживания, цифровая и экспертная зоны, пространство для обучения и отдыха.
Посетителям доступны моноблоки, высокоскоростные сканеры и информационные экраны с сервисом eGov GPT.
Здесь помогут разобраться с цифровыми услугами
Отдельную часть офиса отвели под бесплатное обучение. Жители смогут разобраться, как пользоваться электронными сервисами, получать госуслуги онлайн и работать с цифровыми инструментами без посторонней помощи.
Проект запустили при поддержке ТРЦ Shymkent City Mall.
Подобные AI-офисы ранее открылись в Астане, Туркестанской и Улытауской областях. Сеть таких пространств планируют расширять и дальше.
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