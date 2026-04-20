Пассажир с «грузом» не доехал до точки доставки в Жамбылской области

Полиция Жамбылской области остановила попытку перевозки крупной партии наркотиков, передает BAQ.kz.

Инцидент произошёл на 122-м километре автодороги «Мерке – Шу – Бурылбайтал». Сотрудники полиции остановили автомобиль Volkswagen Golf, за рулём которого находился 55-летний житель города Шу, работающий частным извозчиком.

Во время проверки у одного из пассажиров машины был найден пакет с гашишем. Общий вес изъятого составил 9 килограммов 707 граммов.

По данным полиции, это могла быть партия примерно на 20 тысяч разовых доз. Таким образом удалось предотвратить распространение наркотиков.

Заместитель начальника ДП Жамбылской области Максат Канапаев отметил, что своевременные действия полиции помогли не допустить попадания наркотиков в оборот.

По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК.

Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания. Если его вина будет доказана, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.