Пассажирка устроила переполох в аэропорту Астаны: раскрыты подробности

В социальных сетях распространилось видео, на котором женщина находится на полу в здании аэропорта Астаны в окружении сотрудников полиции.

Как сообщили в пресс-службе столичного аэропорта, пассажирка рейса "Астана – Шымкент" авиакомпании FlyArystan находилась в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

По данным ведомства, женщина нарушала общественный порядок, использовала нецензурные выражения в адрес сотрудников авиакомпании, после чего ее сняли с борта воздушного судна.

После этого пассажирку доставили на медицинское освидетельствование. Кроме того, она, как сообщили в аэропорту, не выполнила законные требования сотрудников полиции.

В отношении женщины составлены административные материалы по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях РК: за мелкое хулиганство, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и неповиновение законным требованиям сотрудника органов внутренних дел.

До принятия решения судом пассажирка помещена в камеру временного задержания.

кадр из видео

Окончательные меры будут определены по итогам судебного рассмотрения.