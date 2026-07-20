Пассажирка устроила переполох в аэропорту Астаны: раскрыты подробности
В пресс-службе воздушной гавани объяснили ситуацию.
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В социальных сетях распространилось видео, на котором женщина находится на полу в здании аэропорта Астаны в окружении сотрудников полиции.
Как сообщили в пресс-службе столичного аэропорта, пассажирка рейса "Астана – Шымкент" авиакомпании FlyArystan находилась в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
По данным ведомства, женщина нарушала общественный порядок, использовала нецензурные выражения в адрес сотрудников авиакомпании, после чего ее сняли с борта воздушного судна.
После этого пассажирку доставили на медицинское освидетельствование. Кроме того, она, как сообщили в аэропорту, не выполнила законные требования сотрудников полиции.
В отношении женщины составлены административные материалы по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях РК: за мелкое хулиганство, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и неповиновение законным требованиям сотрудника органов внутренних дел.
До принятия решения судом пассажирка помещена в камеру временного задержания.
Окончательные меры будут определены по итогам судебного рассмотрения.
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