Пассажирка высунулась из окна автомобиля ради видео в ВКО
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Поездка на Chevrolet Cobalt должна была закончиться эффектным роликом, но вместо лайков участников ждало разбирательство с полицией. Пока автомобиль двигался, пассажирка высунулась из окна почти по пояс и подняла руку, позируя для видео.
Запись появилась в социальных сетях и дошла до сотрудников полиции. На кадрах было видно, что пассажирка пренебрегла ремнем безопасности и выбрала для съемки положение, где любое резкое торможение могло закончиться падением.
Полицейские начали проверку и вскоре установили участников поездки.
За рулем находился 27-летний водитель Chevrolet Cobalt. Его привлекли к ответственности за нарушение требований безопасности дорожного движения.
Без протокола не осталась и пассажирка. Во время движения она находилась вне салона и не была пристегнута ремнем безопасности.
Так попытка снять эффектный кадр принесла героям видео не только внимание пользователей, но и разбирательство с полицией.
В ведомстве напомнили, что подобные трюки могут закончиться аварией. Опасности подвергаются водитель, пассажиры и другие люди на дороге.
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