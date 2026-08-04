Свыше 3 тысяч людей погибли в Испании из-за аномальной жары

В Испании из-за аномальной жары зафиксировано 3 084 случаев смерти. Об этом сообщает радиостанция Cadena Ser.

"В Испании в мае, июне и июле было зафиксировано 3 084 случаев смерти, что вдвое больше, чем в 2025 году, когда за тот же период было зарегистрировано 1 480 смертей", - сообщает радиостанция.

Причем подавляющее большинство, 3 015 смертей, пришлись на людей в возрасте старше 65 лет.

Ранее Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) сообщило о том, что июль 2026 года вошел в тройку самых жарких месяцев в стране. Предварительная средняя температура составила 25,7 градусов, что соответствует историческому рекорду, установленному в 2022 году, хотя средние дневные максимумы были еще выше - 34 градусов. Ситуацию усугубляет изнуряющая жара, усугубляемая недостатком осадков, что делает этот июль самым засушливым в Испании с 1961 года.