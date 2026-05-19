Пассажиропоток казахстанских авиакомпаний превысил 4 млн человек

Казахстанская авиационная отрасль продолжает демонстрировать устойчивый рост и высокий уровень соответствия международным стандартам. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает BAQ.kz.

По его словам, в стране полностью сформирована необходимая институциональная база в сфере гражданской авиации. Уровень авиационной безопасности аэропортов Казахстана сегодня составляет 95,7%, а уровень безопасности авиакомпаний - 82%. Благодаря этим показателям республика вошла в число 20 лучших стран мира по версии Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Министр отметил, что по итогам прошлого года казахстанские авиакомпании перевезли 15 млн пассажиров. В свою очередь аэропорты страны обслужили 32 млн человек и обработали 173 тыс. тонн грузов.

За первые четыре месяца текущего года внутренний пассажиропоток сохранился на уровне прошлого года и превысил 4 млн человек. При этом в сегменте грузоперевозок зафиксировано снижение, связанное с ситуацией на Ближнем Востоке.

По словам главы Минтранспорта, из-за геополитической обстановки временно приостановлено около 80 рейсов в неделю, что составляет более 10% от общего объема авиаперевозок.

"Сокращение рейсов напрямую повлияло на международных пассажиров, грузоперевозки и работу аэропортов. Тем не менее, в целях дальнейшего повышения уровня безопасности в стране уже создан Центр расследования авиационных происшествий, а в Авиационную администрацию привлечены ведущие международные эксперты", - заявил Нурлан Сауранбаев.

Он также сообщил, что совместно с ИКАО в Казахстане разрабатывается Генеральный план развития авиационной отрасли до 2050 года. Документ планируется утвердить до конца текущего года.