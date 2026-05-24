Пассажирский автобус опрокинулся в Турции: Пострадали десятки человек
По факту проводится расследование.
Сегодня 2026, 15:32
Фото: Pixabay.com
В результате опрокидывания пассажирского автобуса в турецкой провинции Чанаккале пострадали 46 человек.
Как сообщает IHA, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Анкара - Чанаккале, потерял управление на въезде в район Бига, в результате чего транспортное средство опрокинулось.
На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавшие доставлены в больницу.
