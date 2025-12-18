Самолёт авиакомпании Air Astana, выполнявший ночной рейс из Алматы в Бангкок, совершил вынужденную посадку в аэропорту Дели, передает BAQ.KZ.

По информации журналиста Михаила Козачкова, пассажиры сообщили о громком хлопке со стороны левого двигателя во время полёта.

Инцидент стал вторым подряд происшествием с бортом национального перевозчика за короткий период. Накануне, 17 декабря, при выполнении рейса Алматы – Астана на самолёте Airbus A321 произошло задымление в салоне. Экипаж объявил сигнал бедствия MAY-DAY и принял решение вернуться в аэропорт вылёта.

Очередное происшествие произошло в ночь на 18 декабря с рейсом KC931 по маршруту Алматы – Бангкок. Как сообщили пассажиры в Telegram-канале Михаил Козачков, во время полёта они отчётливо услышали хлопок в районе левого двигателя, после чего самолёт начал резко снижаться, а в салоне появился запах гари.

В результате экипаж принял решение посадить лайнер в аэропорту Дели. По словам пассажиров, их более двух часов удерживали в самолёте, после чего сообщили, что воздушное судно неисправно и продолжение полёта невозможно. В дальнейшем пассажиров перевели в терминал аэропорта.

В 08:51 авиакомпания Air Astana заявила, что рейс KC931 благополучно приземлился в Дели, пассажирам было предоставлено питание и напитки, а также оформлены визы. Однако уже в 09:30 пассажиры, находящиеся в аэропорту Дели, сообщили, что вода им не предоставлялась, они находятся в тесном гейте, а сидячих мест на всех не хватает.

На фоне произошедшего в публичном пространстве прозвучали призывы зарегистрировать уголовное дело в отношении авиакомпании в связи с возможным распространением недостоверной информации, при этом официальных заявлений правоохранительных органов по данному поводу на данный момент не поступало.