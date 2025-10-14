В сентябре 2025 года алматинский метрополитен перевёз свыше 3,1 млн пассажиров, что стало новым абсолютным рекордом за всё время наблюдений, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Пассажиропоток вырос на 21% по сравнению с сентябрём прошлого года. Ни в одном месяце ранее метро не обслуживало столь большое количество пассажиров — даже по совокупным данным по категории "прочие виды транспорта", в которую оно входит.

Рост отмечается на протяжении почти всего 2025 года: за девять месяцев средние темпы увеличения пассажиропотока составили 14% в годовом выражении, тогда как в 2024-м этот показатель не превышал 1% из-за спадов в отдельные месяцы.

Как отмечают в метрополитене, сентябрь стал рекордным не только по месячным, но и по суточным показателям: в день футбольного матча "Кайрат" — "Реал" под землей проехали почти 143 тысяч человек.

Рекордное число пассажиров подчеркивает растущую популярность метро как одного из ключевых видов общественного транспорта Алматы.