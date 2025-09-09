Суд Костанайской области вынес приговор по громкому делу о смертельном ДТП, в результате которого погибли шесть человек, передает BAQ.KZ.

За рулем автомобиля в момент трагедии находился житель Алматинской области, управляя микроавтобусом с пассажирами, он допустил роковую ошибку, которая обернулась человеческой трагедией.

Как установил суд, авария произошла 20 мая 2025 года на трассе "Алматы – Екатеринбург". Водитель автомобиля Ford Transit, в салоне которого находились 10 пассажиров, двигался с превышением безопасной скорости и не справился с управлением. Машина столкнулась с прицепом грузовика, стоявшего в колонне на попутной полосе. Удар оказался настолько сильным, что шестеро пассажиров скончались на месте, ещё четверо получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу Карабалыкского района.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал мужчину виновным по статье 345, часть 4 Уголовного кодекса — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и причинение вреда здоровью. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Учитывая наличие малолетних детей и чистосердечное признание, суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности, а также лишил его права управления транспортными средствами на 5 лет.

Несмотря на то, что санкция статьи предполагает наказание от 5 до 10 лет, суд применил положения статьи 55 УК РК, позволяющей снизить срок вдвое при отсутствии отягчающих обстоятельств и наличии дополнительных смягчающих.

Государственный обвинитель поддержал обвинение и просил назначить именно такой срок — 5 лет. Потерпевшие оставили вопрос наказания на усмотрение суда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.