Пастбища возле сел хотят закрепить за нуждами местных жителей

Депутаты фракции ОСДП обратились к министру сельского хозяйства Айдарбеку Сапарову с предложениями по поддержке личных подсобных хозяйств и решению проблемы нехватки пастбищ, передает BAQ.KZ.

Как отмечается в запросе, личные хозяйства обеспечивают значительную часть производства продуктов животноводства в стране. По данным Евразийской экономической комиссии, в 2025 году на них пришлось около 44% производства скота и птицы на убой и более 60% молока. Кроме того, они произвели 684 млн яиц.

При этом депутаты обратили внимание на нехватку пастбищ возле сел. Из-за этого сельским жителям приходится тратить больше денег на корма или сокращать поголовье скота.

«Если личные подсобные хозяйства вносят столь значительный вклад в продовольственную безопасность страны, почему мы до сих пор рассматриваем их как хозяйства второго уровня?» – говорится в депутатском запросе.

В ОСДП предложили провести полную ревизию сельскохозяйственных земель по всей стране. По каждому населенному пункту предлагается определить, сколько имеется пастбищ и сенокосов, сколько земли необходимо местным жителям и кому принадлежат расположенные рядом участки.

Пастбища рядом с населенными пунктами, по мнению депутатов, следует в первую очередь предоставлять для нужд жителей этих сел. Возвращенные государству сельхозземли предлагается снова вводить в оборот, а на восстановление деградированных пастбищ и сенокосов – предусмотреть государственное финансирование.

Еще одно предложение касается развития сельской кооперации.

«Несколько хозяйств должны иметь возможность совместно использовать технику, заготавливать корма, организовывать ветеринарные услуги, перерабатывать продукцию и напрямую, без посредников, выводить ее на рынок», – говорится в запросе.

По мнению депутатов, такой подход позволит сельским семьям больше зарабатывать на собственном хозяйстве и снизит их зависимость от посредников.