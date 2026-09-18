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Пастух оказался среди подозреваемых в краже скота на 30 млн тенге

18 Сентября 2026, 15:36
АВТОР
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кадр из видео 18 Сентября 2026, 15:36
18 Сентября 2026, 15:36
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Фото: кадр из видео

В Меркенском районе Жамбылской области расследуют дело о хищении 250 голов мелкого рогатого скота. Предварительный ущерб оценен в 30 млн тенге. В числе подозреваемых – пастух, работавший в крестьянском хозяйстве.

Как обнаружили пропажу

Владелец крестьянского хозяйства во время пересчета скота обнаружил пропажу 250 голов мелкого рогатого скота и обратился в полицию.

По данному факту начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса РК «Скотокрадство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Где нашли похищенный скот

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили часть похищенного скота на территории района Турара Рыскулова.

После проведения процедуры опознания животных вернули законному владельцу.

Кто оказался причастен

В ходе следствия установлено, что к хищению мог быть причастен пастух, работавший в крестьянском хозяйстве.

По данным полиции, он вступил в предварительный сговор с другими лицами и участвовал в краже скота.

Также установлено, что часть похищенных животных впоследствии была продана другим лицам за 800 тысяч тенге.

Что с подозреваемыми

По уголовному делу задержаны трое подозреваемых. С санкции суда они арестованы сроком на два месяца.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств уголовного дела.

 
 
 
 
 
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Публикация от ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ (@zhambyl_police)

 

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