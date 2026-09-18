Пастух оказался среди подозреваемых в краже скота на 30 млн тенге
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В Меркенском районе Жамбылской области расследуют дело о хищении 250 голов мелкого рогатого скота. Предварительный ущерб оценен в 30 млн тенге. В числе подозреваемых – пастух, работавший в крестьянском хозяйстве.
Как обнаружили пропажу
Владелец крестьянского хозяйства во время пересчета скота обнаружил пропажу 250 голов мелкого рогатого скота и обратился в полицию.
По данному факту начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса РК «Скотокрадство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
Где нашли похищенный скот
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили часть похищенного скота на территории района Турара Рыскулова.
После проведения процедуры опознания животных вернули законному владельцу.
Кто оказался причастен
В ходе следствия установлено, что к хищению мог быть причастен пастух, работавший в крестьянском хозяйстве.
По данным полиции, он вступил в предварительный сговор с другими лицами и участвовал в краже скота.
Также установлено, что часть похищенных животных впоследствии была продана другим лицам за 800 тысяч тенге.
Что с подозреваемыми
По уголовному делу задержаны трое подозреваемых. С санкции суда они арестованы сроком на два месяца.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств уголовного дела.
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