Пастух потерялся в Жамбылской области

Сегодня 2026, 11:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 11:27
Сегодня 2026, 11:27
51
Фото: Pixabay.com

В Жамбылской области успешно завершена поисково-спасательная операция. Сигнал о пропаже мужчины 1972 года рождения поступил после того, как он выехал верхом на лошади из крестьянского хозяйства за скотом и не вернулся, передает BAQ.KZ.

Поисковые работы велись в 14 км от села Актобе. В результате оперативных и слаженных действий сил МЧС пропавший был обнаружен в 25 км от населенного пункта, на территории соседнего крестьянского хозяйства.

Мужчина в медицинской помощи не нуждался.

"Необходимо сообщать близким точный маршрут и время возвращения при выезде на отдаленные пастбища", - напоминает МЧС.

Самое читаемое

Наверх