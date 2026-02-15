В Жамбылской области успешно завершена поисково-спасательная операция. Сигнал о пропаже мужчины 1972 года рождения поступил после того, как он выехал верхом на лошади из крестьянского хозяйства за скотом и не вернулся, передает BAQ.KZ.

Поисковые работы велись в 14 км от села Актобе. В результате оперативных и слаженных действий сил МЧС пропавший был обнаружен в 25 км от населенного пункта, на территории соседнего крестьянского хозяйства.

Мужчина в медицинской помощи не нуждался.