Пастух потерялся в Жамбылской области
Сегодня 2026, 11:27
В Жамбылской области успешно завершена поисково-спасательная операция. Сигнал о пропаже мужчины 1972 года рождения поступил после того, как он выехал верхом на лошади из крестьянского хозяйства за скотом и не вернулся, передает BAQ.KZ.
Поисковые работы велись в 14 км от села Актобе. В результате оперативных и слаженных действий сил МЧС пропавший был обнаружен в 25 км от населенного пункта, на территории соседнего крестьянского хозяйства.
Мужчина в медицинской помощи не нуждался.
"Необходимо сообщать близким точный маршрут и время возвращения при выезде на отдаленные пастбища", - напоминает МЧС.
