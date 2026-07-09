Пастух распродал чужих лошадей почти на 12 млн тенге и получил срок

В Алматинской области вынесли приговор мужчине, который, присматривая за чужими лошадьми, распорядился ими по своему усмотрению. Общий ущерб владельцу составил 11,8 млн тенге. Как сообщили в Уйгурском районном суде, летом 2024 года подсудимый по устной договоренности взялся содержать 16 лошадей за ежемесячную оплату в размере 200 тысяч тенге.

Вместе с животными владелец передал ему в пользование юрту и мотоцикл. Однако с декабря 2024 года по март 2026 года мужчина начал избавляться от вверенного имущества: часть лошадей он продал, часть подарил, а некоторых передал третьим лицам. В результате хозяину был причинен материальный ущерб в крупном размере — 11,8 млн тенге.

В суде вина обвиняемого была подтверждена его признательными показаниями, свидетельскими показаниями и другими доказательствами. Суд учел, что подсудимый раскаялся и добровольно возместил ущерб. В итоге его приговорили к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы с пробационным контролем.

Также он обязан ежегодно отрабатывать по 100 часов принудительного труда в течение всего срока наказания и выплатить 86,5 тысячи тенге в Фонд компенсации потерпевшим. Приговор вступил в законную силу.