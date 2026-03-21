Патриотичное поколение сможет внести неоценимый вклад в процветание Казахстана - Президент
Чествование рабочих профессий должно быть не просто очередной кампанией, а частью государственной идеологии, заявил Президент.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Только поколение, которое искренне радеет за свою страну, сможет внести неоценимый вклад в процветание Казахстана, сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении в Туркестане, передает BAQ.KZ.
«Сегодня в Туркестанской области проживает около 700 тысяч молодых граждан – это треть всего населения региона. Можно с уверенностью сказать, что насколько глубока история этого священного места, настолько же светлым будет его будущее.
Находясь в регионе, где проживает много наших юных соотечественников, я хотел бы еще раз повторить: как Президент я верю в нашу молодежь, в ее знания, способности и энергию.
Только поколение, которое искренне радеет за свою страну, сможет внести неоценимый вклад в процветание Казахстана. Будущее государства – в руках патриотичной, созидательной и ответственной молодежи. В этом нет никакого сомнения.
Настоящий патриот – это тот, кто добросовестно и честно выполняет свою работу. Достаток, обретенный честным трудом, всегда будет благодатным. Ленивые и бездеятельные люди никогда не смогут стать подлинными патриотами. Нашему обществу нужны не декларации и пустые разговоры, а реальные дела.
Патриотизм – это не звонкие речи и красование перед людьми, это, прежде всего, конкретные дела, приносящие пользу стране, демонстрирующие верность Родине», заявил Президент.
Глава государства также отметил, что трудолюбие должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера.
«Во всех сферах, в том числе в детских садах, школах, университетах, научных институтах, медицине, промышленности, торговле и сфере услуг, не говоря уже о государственной и военной службе, главными ценностями должны быть честный труд и добросовестность.
С этой целью прошлый год мы посвятили популяризации и чествованию рабочих профессий. Это должно быть не просто очередной кампанией, а частью государственной идеологии, поэтому мы должны постоянно заниматься этой деятельностью.
Не бывает плохой работы. Нельзя стыдиться честного труда. Любая работа достойна уважения. Эту мудрость должны хорошо усвоить все молодые люди.
Трудолюбие должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера, без этого невозможны развитие и прогресс.
Прогресс не приходит в нашу страну как почетный гость по особому приглашению и не достается нам в качестве ценного подарка. Для достижения прогресса все общество должно слаженно работать как единая команда.
Более того, прогресс и развитие – это не только достижения в высоких технологиях или науке, это результат коллективной упорной работы во всех областях», сказал Токаев.
