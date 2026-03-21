«Сегодня в Туркестанской области проживает около 700 тысяч молодых граждан – это треть всего населения региона. Можно с уверенностью сказать, что насколько глубока история этого священного места, настолько же светлым будет его будущее.

Находясь в регионе, где проживает много наших юных соотечественников, я хотел бы еще раз повторить: как Президент я верю в нашу молодежь, в ее знания, способности и энергию.

Только поколение, которое искренне радеет за свою страну, сможет внести неоценимый вклад в процветание Казахстана. Будущее государства – в руках патриотичной, созидательной и ответственной молодежи. В этом нет никакого сомнения.

Настоящий патриот – это тот, кто добросовестно и честно выполняет свою работу. Достаток, обретенный честным трудом, всегда будет благодатным. Ленивые и бездеятельные люди никогда не смогут стать подлинными патриотами. Нашему обществу нужны не декларации и пустые разговоры, а реальные дела.

Патриотизм – это не звонкие речи и красование перед людьми, это, прежде всего, конкретные дела, приносящие пользу стране, демонстрирующие верность Родине», заявил Президент.