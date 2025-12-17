Учитель средней школы № 41 в селе Еламан Талгарского района, волонтёр Ерлик Тилеубай убеждён: служение своей стране и помощь людям - это и есть подлинный патриотизм. Волонтёрской деятельностью он занимается уже девятый год, последовательно превращая личную инициативу в реальную поддержку для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, передает BAQ.KZ.

До возвращения в родное село Ерлик Тилеубай работал преподавателем в Алматинском университете имени Турара Рыскулова. В 2017 году, начав работать в сельской школе, он впервые близко столкнулся с социальными проблемами, с которыми ежедневно живут неполные и многодетные семьи, матери-одиночки, люди с особыми потребностями и граждане, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах. Увиденное не оставило его равнодушным - именно тогда он принял решение помогать тем, кто больше всего нуждается в поддержке.

Свою благотворительную деятельность Ерлик Тилеубай начал по собственной инициативе, без указаний и официальных программ. По его признанию, в начале он даже не задумывался о самом понятии "волонтёрство" -его действия были продиктованы внутренним стремлением к добру, человечности и ответственности перед земляками. Со временем эта деятельность приобрела системный характер: сегодня он регулярно организует благотворительные акции, обеспечивает нуждающихся продуктами питания, углём в зимний период, одеждой, обувью и школьными принадлежностями для детей.

История Ерлика Тилеубая отражает более широкий процесс, который в последние годы наблюдается в Казахстане. Волонтёрское движение в стране активно развивается и получает государственную поддержку. Особое внимание этой сфере уделяет Глава государства Касым-Жомарт Токаев, неоднократно подчёркивавший, что волонтёрство является важной частью гражданского общества и одним из ключевых факторов укрепления социальной солидарности.

По инициативе Касым-Жомарта Токаева 2020 год был объявлен Годом волонтёра, что стало значимым шагом в институционализации добровольческого движения. Этот импульс позволил вывести волонтёрство на новый уровень, вовлечь в общественную деятельность тысячи казахстанцев, особенно молодёжь, и сформировать культуру взаимопомощи и ответственности. Сегодня волонтёры в Казахстане активно участвуют в социальных, экологических, благотворительных и гуманитарных проектах, оказывая реальную помощь людям и внося вклад в развитие регионов.

В этом контексте деятельность Ерлика Тилеубая является примером того, как идеи, поддержанные на государственном уровне, находят живое воплощение на местах. Его работа в школе и за её пределами показывает, что патриотизм проявляется не в громких словах, а в ежедневных поступках, заботе о ближних и готовности взять на себя ответственность за окружающих.

Сам волонтёр подчёркивает, что помощь людям не требует громких лозунгов или больших ресурсов - гораздо важнее искреннее желание быть полезным. Именно такие инициативы, основанные на человечности и неравнодушии, формируют прочный фундамент для сильного и сплочённого общества, к которому сегодня стремится Казахстан.

"Помощь малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, многодетным матерям - мой основной приоритет. Я не прекращаю волонтёрскую деятельность и постоянно организую благотворительные мероприятия. С начала года участвовал в нескольких добрых делах - от распределения продуктов и угля до обеспечения детей канцтоварами. Эта работа приносит не только благодарность людей, но и способствует моему духовному развитию", - рассказывает он.

По словам волонтёра, сейчас он ведёт переговоры с угольными базами, готовясь к зимнему сезону.

"По нашим расчётам, нужно закупить около двадцати тонн угля. Запросов на помощь много, поступают разные обращения, поэтому мы считаем необходимым обеспечить такой объём. Кроме того, идёт подготовка и к новогодним праздникам. Подарки будут вручены не только детям из многодетных и малообеспеченных семей, но также детям-сиротам, вдовам и ребятам с особыми потребностями", - добавил он.

Кроме того, Ерлик Тилеубай оказал помощь и областному дому престарелых в городе Конаев.

"В эту поездку мы взяли с собой и школьников. Нашей целью было показать детям, что значит уважать старших, дать им возможность своими глазами увидеть жизнь пожилых людей и условия, в которых они находятся. Для этого мы специально арендовали автобус и отправились вместе с учениками. Некоторые дети не смогли сдержать слёз. Школьники подготовили для пожилых концертную программу и выразили им тёплые слова поддержки. Мои ученики называют меня “Ерлик-ага - наш Дед Мороз”, потому что уже тринадцать–четырнадцать лет я исполняю роль Деда Мороза. Для меня это большая честь. Однако со временем я понял, что в первые годы ещё не был по-настоящему Дедом Морозом. Лишь в последние девять лет я осознал смысл этого дела. Быть настоящим Дедом Морозом - значит дарить детям радость и надежду, заботиться о людях и искренне творить добро", - рассказывает он.

По его словам, в качестве волонтёра он уже много лет помогает исполнять детские мечты.

"На протяжении этих восьми лет я собираю письма детей, нахожу для каждого спонсоров и помогаю исполнять их желания. Каждый подарок - это чья-то мечта. Если раньше я просто раздавал подарки, подготовленные учителями и родителями, то теперь стараюсь вручать каждому ребёнку именно то, о чём он мечтал, от чистого сердца. Я считаю, что такая возможность дана мне неслучайно, поэтому стараюсь быть честным в этом деле и оправдывать доверие детей", - говорит волонтёр.

Также он отметил, что является председателем первичной партийной организации Кайнарского округа Талгарского района.

"В моём ведении находятся девять сёл. Я стараюсь помогать каждому из них по мере своих возможностей и всегда быть рядом с людьми. В каждом селе есть активисты и аксакалы. Я никогда не требую за свою работу ни подарков, ни зарплаты. Моя главная цель - заслужить благодарность людей, услышать их искреннее “спасибо”. Для меня это самая высокая награда", - подчеркнул он.

В Кайнарском округе действуют четыре крупные школы - в сёлах Еркин, Жалгамыс, Жаналык и Еламан.

"Совместно со спонсорами мы раздали подарки детям из многодетных семей, сиротам, детям с инвалидностью, в том числе с ДЦП, а также детям с особыми образовательными потребностями. Эта акция не была ограничена одним селом или одной школой - мы охватили все четыре школы, вручив подарки примерно 150 детям. Каждый подарок подбирался в соответствии с письмами и пожеланиями самих детей. Если будет угодно Всевышнему, мы планируем провести такую же благотворительную акцию и в этом году. Спонсоры всегда поддерживают нас, говоря: “Мы поможем, дети не останутся без внимания”. Благодаря их помощи из года в год сотни детских лиц озаряются улыбками, а сердца наполняются радостью", - отметил Тилеубай.

По инициативе Ерлика и при поддержке спонсоров за последние годы была проделана масштабная благотворительная и социальная работа.

Так, в четырёх сёлах новогодние подарки получили около 150 детей. Особое внимание было уделено школьникам из социально уязвимых семей: 60 учащимся из малообеспеченных семей была оказана помощь в виде зимней одежды и обуви на общую сумму 1,2 млн тенге.

Кроме того, 15 домохозяйствам было доставлено 30 тонн угля, а ещё 30 семьям розданы продуктовые корзины с предметами первой необходимости. В период пандемии коронавируса нуждающимся жителям было передано от 150 до 200 продуктовых наборов.

Поддержка также была оказана воспитанникам детского дома - 100 детей получили новогодние подарки. Отдельным достижением стала помощь одному из детей в участии в международном конкурсе, прошедшем в Турции. Благодаря спонсорской поддержке ребёнок смог представить свою страну на международной арене и в итоге стал обладателем Гран-при.

По словам Ерлика Тилеубая, волонтёрская деятельность для него неразрывно связана с понятием патриотизма.

"Быть настоящим патриотом - значит честно и преданно служить своей родной земле и своему народу. Патриотизм не должен ограничиваться только громкими лозунгами или красивыми словами. Он проявляется в повседневных поступках человека, в его жизненной позиции, принципах и отношении к окружающим. На мой взгляд, патриот - это тот, кто уважает культуру, язык, историю и традиции своей страны и способствует их сохранению и развитию. Патриотизм - это также ответственность за будущее своей Родины. К примеру, добросовестный труд по своей профессии и вклад в развитие страны - одно из самых наглядных проявлений любви к Отечеству. Зачастую патриотизм ассоциируют исключительно с героизмом или военными подвигами, однако на самом деле даже самый простой и честный труд является формой служения своей стране", - говорит он.

По его мнению, волонтёрская деятельность и патриотические чувства тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга.

"Быть волонтёром - это не просто посвящать своё время или силы определённым мероприятиям. Это один из самых ярких способов продемонстрировать искреннюю заботу о своей стране, обществе и людях, которые тебя окружают. Главная цель волонтёра - не личная выгода и не материальное вознаграждение, а благо других людей, развитие общества и повышение качества жизни. Именно такие ценности формируют и укрепляют в человеке подлинное чувство патриотизма. Патриотизм - это труд во имя процветания своей страны, сохранение её культуры, традиций и природы, вклад в различные сферы общественной жизни. Волонтёр же воплощает это чувство в конкретных действиях. Например, участие в экологических акциях, уборка территорий, сохранение водных ресурсов или защита лесов - всё это примеры патриотических поступков, направленных на сохранение природного богатства страны. Точно так же помощь нуждающимся, забота о детях, поддержка пожилых людей и людей с инвалидностью являются наглядным подтверждением любви к своей Родине и ответственности перед обществом", - отметил он.

Как подчёркивает сам волонтёр, участие в добровольческой деятельности помогает человеку развивать в себе лучшие человеческие качества - доброту, милосердие, сострадание и искреннюю готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

"Именно эти качества являются важнейшими элементами, формирующими основу патриотического чувства. Патриотизм не должен оставаться лишь на уровне слов или деклараций - он обязан находить отражение в реальных поступках и конкретных действиях. Волонтёрская деятельность как раз и является ярким примером такого практического проявления патриотизма. В конечном счёте, каждое доброе дело волонтёра - это наглядное выражение любви к своей стране, ответственности за её будущее, искренней заботы о людях и высоких нравственных ценностей. Через волонтёрство возможно воспитывать у подрастающего поколения подлинное чувство патриотизма, поскольку молодёжи прививаются такие важные ценности, как стремление быть полезным обществу, готовность помогать другим и желание вносить реальный вклад в развитие своей страны. Именно поэтому волонтёрская деятельность и патриотическое сознание взаимно дополняют друг друга и играют значимую роль как для общества, так и для государства в целом", - отметил он.

По словам Ерлика Тилеубая, сегодня среди молодёжи немало активных и неравнодушных людей, искренне переживающих за будущее своей страны. Они принимают участие в различных общественных инициативах, реализуют социальные проекты и проявляют себя в самых разных сферах общественной жизни. Особенно заметен интерес молодых людей к экологическим, социальным и благотворительным направлениям, которые позволяют не только помогать нуждающимся, но и формировать ответственное отношение к окружающей среде и обществу.

"В то же время патриотическое воспитание требует системной и постоянной работы, а также реальной поддержки и последовательной разъяснительной деятельности. Нередко бывает, что отдельные молодые люди ограничиваются патриотическими высказываниями в социальных сетях, однако не всегда готовы подтверждать свои слова конкретными делами. Поэтому особенно важно направлять молодёжь на практическое проявление любви к Родине через реальные поступки и участие в общественно полезных инициативах. Волонтёрская деятельность представляет собой мощную объединяющую силу для общества. Она способствует формированию милосердия в сердцах людей, укрепляет взаимное доверие и чувство заботы друг о друге. Совместная работа ради общей цели, стремление облегчить жизнь окружающих и помочь тем, кто оказался в трудной ситуации, являются подлинным проявлением общественного единства. Благодаря волонтёрству люди учатся думать не только о личных интересах, но и о благополучии общества в целом. Эти качества формируют у человека чувство ответственности и гражданской зрелости, что в конечном итоге делает общество более сплочённым, устойчивым и гармоничным", - подчеркнул Ерлик Тилеубай.

Он также отметил, что труд добровольцев вносит значительный вклад в укрепление социальных связей и развитие общественного взаимодействия.

"Так, помощь, оказываемая во время природных катастроф, поддержка социально уязвимых семей, забота о пожилых людях, организация образовательных и культурных мероприятий для детей - всё это примеры деятельности, которая объединяет людей вокруг общих целей. Подобные совместные усилия повышают уровень доверия между членами общества, помогают каждому почувствовать свою значимость и вклад в общее дело. Кроме того, волонтёрская деятельность способствует укреплению социальной справедливости. Оказывая помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, общество формирует культуру равенства, взаимной поддержки и заботы. Это является важным проявлением социальной ответственности и способствует созданию более доброжелательных и доверительных отношений между людьми. Волонтёрство также играет ключевую роль в формировании патриотического сознания у молодёжи, вовлекая её в общественно полезную деятельность. Молодое поколение, следуя примеру добровольцев, осознаёт необходимость личного участия в развитии страны. Совместные акции, проекты и инициативы объединяют людей вокруг общих ценностей и интересов, наглядно показывая, что вклад каждого человека в жизнь общества имеет большое значение", - заключил он.

Как отмечает Ерлик Тилеубай, волонтёрская деятельность напрямую влияет на развитие общества и укрепление его единства.

"Она объединяет людей, пробуждает милосердие и заботу, укрепляет социальные связи и повышает уровень доверия между членами общества. Вместе с тем волонтёрство вносит вклад в развитие страны, воспитывая в каждом гражданине чувство ответственности, сплочённости и любви к своей Родине", - сказал он.

Ерлик Тилеубай также поделился одним из самых запомнившихся эпизодов за девять лет волонтёрской деятельности.

"Один из особенно трогательных моментов произошёл в морозный зимний день, когда мы доставляли уголь и продукты нуждающимся семьям. Радость в глазах детей и искренняя благодарность их матерей глубоко меня тронули. Именно тогда я по-настоящему осознал значимость того, чем занимаюсь. Ещё одно важное для меня событие - ежегодная акция “Дед Мороз” для школьников, которую я провожу уже 13-14 лет. Самое главное в любом добром деле - искренность. Если желание помочь идёт от сердца, никаких преград для волонтёрства не существует. Чтобы быть волонтёром, не обязательно совершать что-то масштабное - достаточно начинать с малого. Уступить место пожилому человеку, убрать мусор на улице, посадить дерево - всё это добрые и важные поступки. Хочу сказать молодёжи: волонтёрство наполняет духовной силой. Даже небольшое доброе дело, способное хоть немного изменить чью-то жизнь, приносит огромное удовлетворение. И самое главное - добро никогда не остаётся без ответа", - отметил он.

Ерлик Тилеубай считает школу первым и самым важным пространством патриотического воспитания. По его словам, именно здесь у ребёнка формируются первые представления о любви к Родине, ответственности и гражданском сознании. В своей педагогической работе он старается прививать ученикам патриотические ценности на каждом уроке и в ходе всех школьных мероприятий.

"Дети должны учиться служить своей стране не только в теории, но и через конкретные поступки. Помощь пожилым людям, участие в субботниках, организация благотворительных ярмарок и социальных проектов - такие инициативы формируют у школьников чувство ответственности и искренней любви к своей стране", - подчеркнул он.

По мнению Ерлика, патриотизм не должен ограничиваться лозунгами на праздниках или торжественными речами. Настоящее патриотическое сознание проявляется в повседневной жизни, в простых, но значимых поступках.

"И учителя, и родители должны быть примером для детей. Ребёнок растёт, наблюдая за поведением взрослых. Поэтому патриотическое воспитание - это задача не только школы, но и всего общества", - резюмировал он.

По его словам, патриотизм начинается не с громких подвигов, а прежде всего с честного и добросовестного отношения к своему делу. Когда каждый гражданин выполняет свою работу с искренней любовью и ответственностью, это и есть реальный вклад в развитие страны.

"Если человек предан своему делу - это самый большой вклад в благополучие государства. Патриотизм начинается не с героизма, а с элементарной ответственности. Когда врач лечит пациента с полной отдачей, учитель даёт ученикам качественные знания, а предприниматель ведёт бизнес честно, - всё это работа на благо страны", - говорит Ерлик Тилеубай.

Кроме того, педагог подчёркивает, что патриотическое воспитание нельзя сводить исключительно к служению государству. По его мнению, уважение к закону, своевременная уплата налогов, забота о чистоте родной земли и бережное отношение к родному языку - неотъемлемые составляющие патриотизма. Именно в таких повседневных действиях проявляется настоящая любовь к Родине.

Ерлик Тилеубай убеждён: если каждый гражданин будет честно трудиться на своём месте и приносить пользу обществу, это станет прочной основой для процветания страны и нации в целом.