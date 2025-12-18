Министерство культуры и информации РК прокомментировало обсуждение в социальных сетях, связанное с использованием Государственного флага на автотранспортных средствах в период празднования Дня Независимости Казахстана, передает BAQ.KZ.

В ведомстве сообщили, что в ряде публикаций граждане указывали на случаи остановки автомобилей с размещённым на них Государственным флагом. При этом в министерстве подчеркнули, что само по себе размещение флага на автомобиле не влечёт административной ответственности.

"Согласно разъяснениям Министерства внутренних дел и территориальных департаментов полиции, остановка транспортных средств 16 декабря осуществлялась исключительно в случаях нарушения правил дорожного движения", — отметили в Минкультуры.

В ведомстве напомнили, что в Казахстане существуют установленные законодательством правила использования государственных символов, контроль за соблюдением которых осуществляет Министерство культуры и информации. При этом использование госсимволов для выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности и поддержки достижений страны поощряется в рамках действующего законодательства.

В министерстве также подчеркнули, что принцип "Закон и порядок" является единым и обязательным для всех граждан, независимо от форм проявления гражданской активности.