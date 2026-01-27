Патрульная полиция Мангистау обеспечила безопасность движения более 500 автомобилей
Сегодня, 03:13
Фото: фото из открытых источников
Сотрудники патрульной полиции организовали безопасное и бесперебойное движение свыше 500 транспортных средств на автодороге Актау – Жанаозен, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Координацию работы лично осуществлял командир роты Тайман Аншыбаев.
В ходе патрулирования были зафиксированы отдельные ситуации, способные повлиять на безопасность движения. Так, полицейский Нурсултан Багибаев вовремя отогнал верблюда, который вышел на проезжую часть, предотвратив потенциальное ДТП.
Полиция напоминает водителям, что на загородных дорогах нередко появляются домашние животные, и призывает быть внимательными, соблюдать скоростной режим и меры предосторожности.
