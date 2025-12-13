На автодороге между сёлами Аршалы и Қалбатау сотрудники роты патрульной полиции оказали помощь водителю легкового автомобиля, который застрял в снежном сугробе и не мог продолжить движение, передаёт BAQ.KZ.

Во время патрулирования полицейские заметили застрявший автомобиль и оперативно организовали безопасность на участке дороги. Сотрудники помогли освободить транспортное средство из снежного заноса, после чего водитель смог продолжить путь.

Водитель поблагодарил полицейских за своевременную помощь и профессионализм, отметив их оперативные и слаженные действия.