Патрульные спасли автомобиль из снежного заноса на трассе в Абайской области
Водитель смог продолжить путь.
Сегодня, 16:33
79Фото: Pixabay.com
На автодороге между сёлами Аршалы и Қалбатау сотрудники роты патрульной полиции оказали помощь водителю легкового автомобиля, который застрял в снежном сугробе и не мог продолжить движение, передаёт BAQ.KZ.
Во время патрулирования полицейские заметили застрявший автомобиль и оперативно организовали безопасность на участке дороги. Сотрудники помогли освободить транспортное средство из снежного заноса, после чего водитель смог продолжить путь.
Водитель поблагодарил полицейских за своевременную помощь и профессионализм, отметив их оперативные и слаженные действия.
